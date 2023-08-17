【灣區新聞】舊金山Laguna Honda醫院重獲認證 可繼續獲發醫療補助金

August 17, 2023 新聞, 灣區新聞

【KTSF 尹晉豪報導】

加州公共衛生部（CDPH）和醫療保健服務部（DHCS），宣佈批准舊金山（三藩市）Laguna Honda醫院重新獲得認證。

舊金山Laguna Honda醫院在上年4月因提供不合標準的護理，而被醫療補助服務中心（CMS）吊銷認證，中止聯邦經費撥款，並勒令關閉，和轉移所有患者，雖然期間有延長寬限期，但依然令醫院陷入困境。

州衛生官員週三做出了一項決定，將Laguna Honda醫院重新列入加州醫療計劃當中，這代表該醫院可以繼續獲得醫療補助金。

由於該醫院有超過95%患者的護理服務要依靠醫療補助金，舊金山公共衛生總監Grant Colfax表示，這座擁有157年歷史的設施，自從18個月前陷入困境，官員們一直致力與專家合作。

另外，市長布里德表示，週三的舉動將可確保醫院繼續服務舊金山的弱勢社群。

市長布里德說︰「當取消認證威脅到來時，我們知道別無選擇，只有一起艱苦決定為Laguna Honda而戰，我們做到了，乃因我們非常努力工作，我不得不說，沒有人比在這裡工作的人更努力。」

週三的決定確保每年近2億元的資金，將可繼續流向Laguna Honda，以及院內500名的低收入患者，同時亦令到自上年4月以來一直籠罩醫院的陰霾一掃而空。

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