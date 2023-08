【灣區新聞】舊金山Laguna Honda醫院重獲認證 可繼續獲發醫療補助金

【KTSF 尹晉豪報導】

加州公共衛生部(CDPH)和醫療保健服務部(DHCS),宣佈批准舊金山(三藩市)Laguna Honda醫院重新獲得認證。

舊金山Laguna Honda醫院在上年4月因提供不合標準的護理,而被醫療補助服務中心(CMS)吊銷認證,中止聯邦經費撥款,並勒令關閉,和轉移所有患者,雖然期間有延長寬限期,但依然令醫院陷入困境。

州衛生官員週三做出了一項決定,將Laguna Honda醫院重新列入加州醫療計劃當中,這代表該醫院可以繼續獲得醫療補助金。

由於該醫院有超過95%患者的護理服務要依靠醫療補助金,舊金山公共衛生總監Grant Colfax表示,這座擁有157年歷史的設施,自從18個月前陷入困境,官員們一直致力與專家合作。

另外,市長布里德表示,週三的舉動將可確保醫院繼續服務舊金山的弱勢社群。

市長布里德說︰「當取消認證威脅到來時,我們知道別無選擇,只有一起艱苦決定為Laguna Honda而戰,我們做到了,乃因我們非常努力工作,我不得不說,沒有人比在這裡工作的人更努力。」

週三的決定確保每年近2億元的資金,將可繼續流向Laguna Honda,以及院內500名的低收入患者,同時亦令到自上年4月以來一直籠罩醫院的陰霾一掃而空。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。