【財經新聞】聯儲局議息紀錄顯示大多數決策官員憂慮通脹風險升高

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三公開上次7月底開會議息的紀錄文件，顯示大部份決策組官員繼續擔心通脹風險明顯升高。

聯儲局在上次7月底開會議息時，宣布再次加息4分之1厘，是17個月內第11次加息，令到聯邦短期基金利率加到5.25厘至5.5厘之間。

聯儲局週三公開這次開會的紀錄文件顯示，大部份決策組的官員認為，高企的通脹仍然是當前面對的持續威脅，因此可能需要進一步加息，但與此同時，官員也見到多個初步跡象顯示，通脹壓力可能會減弱。

這份文件又指出，雖然通脹有緩和的跡象，但仍然遠高過聯儲局2%目標，因此聯儲局官員有需要參考更多數據，去確定通脹壓力減退以及降回2%目標，而聯儲局在會後發表的聲明，並沒有明確指出何時會再加息，或者是否需要繼續加息。

大部份投資者和經濟專家都相信，上次7月份加息可能是最後一次，本星期初，金融大行高盛的經濟專家甚至推測，聯儲局可能會在明年中開始減息。

事實上有更多數據都顯示，當前的經濟正走向「軟著陸」，即是在降低通脹的同時，並沒有引發經濟衰退。

不過7月份的核心消費物價指數（CPI）仍然徘徊在4.7%，遠超出聯儲局2%的通脹目標。

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