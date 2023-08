【財經新聞】聯儲局議息紀錄顯示大多數決策官員憂慮通脹風險升高

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三公開上次7月底開會議息的紀錄文件,顯示大部份決策組官員繼續擔心通脹風險明顯升高。

聯儲局在上次7月底開會議息時,宣布再次加息4分之1厘,是17個月內第11次加息,令到聯邦短期基金利率加到5.25厘至5.5厘之間。

聯儲局週三公開這次開會的紀錄文件顯示,大部份決策組的官員認為,高企的通脹仍然是當前面對的持續威脅,因此可能需要進一步加息,但與此同時,官員也見到多個初步跡象顯示,通脹壓力可能會減弱。

這份文件又指出,雖然通脹有緩和的跡象,但仍然遠高過聯儲局2%目標,因此聯儲局官員有需要參考更多數據,去確定通脹壓力減退以及降回2%目標,而聯儲局在會後發表的聲明,並沒有明確指出何時會再加息,或者是否需要繼續加息。

大部份投資者和經濟專家都相信,上次7月份加息可能是最後一次,本星期初,金融大行高盛的經濟專家甚至推測,聯儲局可能會在明年中開始減息。

事實上有更多數據都顯示,當前的經濟正走向「軟著陸」,即是在降低通脹的同時,並沒有引發經濟衰退。

不過7月份的核心消費物價指數(CPI)仍然徘徊在4.7%,遠超出聯儲局2%的通脹目標。

