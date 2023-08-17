【全國新聞】拜登下週到訪茂宜島視察災情 FEMA設立災難復原中心

August 17, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Matthew Foster / Mobile Public Affairs Department (Hawaii))

【KTSF 張擎鳳報導】

白宮表示，拜登夫婦下個星期一將會到訪茂宜島（Maui），會見當地的官員，聯邦緊急事務管理局（FEMA）就在島上設立了第一個災難復原中心，以幫助Lahaina山火的受害者。

FEMA總監週三表示，茂宜島的災難狀態仍然非常多變，目前FEMA和救援隊正在努力尋找失踪的人，但山火燒毀多處建築物，導致災場周圍變成廢墟，從而加深搜救工作的困難。

聯邦應急管理局總監Deanne Criswell說：「考慮到條件和額外資源的需要，我們將在島上部署至少40隊犬隻搜救隊，配合島上的數百名搜救人員，另外會有更多搜救人員陸續加入。」

與此同時，州政府、聯邦政府、非牟利機構和FEMA一齊合作開設了茂宜島上第一個災難復原中心，以便分配額外的資源給災難受害者，讓他們盡快展開復原的第一步，但FEMA官員表示，復原的過程將會是緩慢和艱苦的。

白宮亦宣布拜登總統和第一夫人將會在下個星期一到訪Maui。

Criswell說：「我知道當總統到訪時，他將能夠帶來希望，他將與州長和州長夫人交談，慰問倖存者並聆聽他們的故事，我認為這種希望將會真正對這個社區產生正面的影響。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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