【全國新聞】拜登下週到訪茂宜島視察災情 FEMA設立災難復原中心

【KTSF 張擎鳳報導】

白宮表示,拜登夫婦下個星期一將會到訪茂宜島(Maui),會見當地的官員,聯邦緊急事務管理局(FEMA)就在島上設立了第一個災難復原中心,以幫助Lahaina山火的受害者。

FEMA總監週三表示,茂宜島的災難狀態仍然非常多變,目前FEMA和救援隊正在努力尋找失踪的人,但山火燒毀多處建築物,導致災場周圍變成廢墟,從而加深搜救工作的困難。

聯邦應急管理局總監Deanne Criswell說:「考慮到條件和額外資源的需要,我們將在島上部署至少40隊犬隻搜救隊,配合島上的數百名搜救人員,另外會有更多搜救人員陸續加入。」

與此同時,州政府、聯邦政府、非牟利機構和FEMA一齊合作開設了茂宜島上第一個災難復原中心,以便分配額外的資源給災難受害者,讓他們盡快展開復原的第一步,但FEMA官員表示,復原的過程將會是緩慢和艱苦的。

白宮亦宣布拜登總統和第一夫人將會在下個星期一到訪Maui。

Criswell說:「我知道當總統到訪時,他將能夠帶來希望,他將與州長和州長夫人交談,慰問倖存者並聆聽他們的故事,我認為這種希望將會真正對這個社區產生正面的影響。」

