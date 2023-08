【財經新聞】全美零售銷售7月份上升0.7% 民眾在通脹和加息下仍繼續消費

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示,全美零售銷售7月份明顯上升0.7%,反映出在通脹高企和加息環境下,民眾仍然繼續消費。

聯邦商務部發表的數據顯示,全國零售銷售7月份比前一個月明顯上升0.7%,也高過市場預期0.4%的升幅,反映出在成衣、出外用餐和網購方面,民眾的強勁消費繼續支撐著經濟。

扣除汽車和汽油以外的銷售也穩步上升1%,其中網購銷售升1.9%,實體店方面,體育用品銷售升1.5%,餐廳的營銷升1.4%,成衣和飾物店舖的銷售升1%,百貨公司的銷售升0.9%,但家具及家庭用品,以及電子產品的銷售就仍然疲弱下跌。

整體來說,消費市道今年以來比較波動,1月份零售銷售升大約3%之後,2月和3月的銷售曾經下跌,到4月和5月又反彈復甦。

在通脹方面,連續12個月下跌之後,通脹在7月份反彈回升,7月份的核心消費物價指數CPI仍然徘徊在4.7%,遠高過聯儲局2%通脹目標。

