【財經新聞】全美零售銷售7月份上升0.7% 民眾在通脹和加息下仍繼續消費

August 16, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示，全美零售銷售7月份明顯上升0.7%，反映出在通脹高企和加息環境下，民眾仍然繼續消費。

聯邦商務部發表的數據顯示，全國零售銷售7月份比前一個月明顯上升0.7%，也高過市場預期0.4%的升幅，反映出在成衣、出外用餐和網購方面，民眾的強勁消費繼續支撐著經濟。

扣除汽車和汽油以外的銷售也穩步上升1%，其中網購銷售升1.9%，實體店方面，體育用品銷售升1.5%，餐廳的營銷升1.4%，成衣和飾物店舖的銷售升1%，百貨公司的銷售升0.9%，但家具及家庭用品，以及電子產品的銷售就仍然疲弱下跌。

整體來說，消費市道今年以來比較波動，1月份零售銷售升大約3%之後，2月和3月的銷售曾經下跌，到4月和5月又反彈復甦。

在通脹方面，連續12個月下跌之後，通脹在7月份反彈回升，7月份的核心消費物價指數CPI仍然徘徊在4.7%，遠高過聯儲局2%通脹目標。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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