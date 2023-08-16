【灣區新聞】加大柏克萊分校迎接大一新生入住學生宿舍（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州大學柏克萊分校週二開始迎接大一新生入住學生宿舍，不少學生們是既緊張又期待，而將與孩子分離的家長們，除了擔心孩子的安全，也不忘給予他們滿滿的祝福。

加州大學柏克萊分校校園南邊的街道週二車水馬龍，因為許多大一新生們這天開始搬入，他們未來一年的新家，也就是大學生活必須經歷的學生宿舍。

這項新體驗對不少從小與家人生活的新生們，是一項充滿挑戰性的改變。

大一新生Chu Yan說︰「幾個小時前，我才剛剛完成搬家手續。」

Chu Yan是從德州休斯敦來的大一新生，他即將攻讀資訊工程系，這是他第一次到柏克萊，這個小城市與他的原生環境大不相同。

Chu Yan說︰「柏克萊所有地方幾乎是走得到的，非常方便，但要找停車就有點困難，但除了這點之外，我很喜歡這裏。」

而他最期待的就是與來自各地的同學們認識交流。

加大柏克萊分校在這個2023年秋季學期將迎接14,336名大一新生，他們是從全球87,000多名申請人中脫穎而出的優秀人才，而校方規定，幾乎所有的的大一新生，第一年都必須入住學生宿舍，也就代表這是所有大學生四年的學程中，最容易認識到與自己背景大不相同的同學，甚至是成為一輩子的好友。

大一新生Jacqueline說︰「有一點緊張，因為大家都知道，這邊的學生都是非常「卷」。」

來自中國蘇州的留學生Jacqueline，也是第一次來到柏克萊，她說雖然會有一點擔心，要融入全新的課業及生活環境，因為她是獨自一人赴美留學，她的父母親是比她還更擔心。

Jacqueline說︰「他們會很捨不得，他們也很擔心我在這邊，身體狀況或是和別人相處，沒有在他們身邊。」

不只有隔著一片太平洋的家長會擔心小孩的出入平安，連來自洛杉磯的一位爸爸，都表示會煩惱女兒在柏克萊的安全。

學生家長Rolland說︰「我比較擔心的是這附近的無家可歸，這是個大問題。」

Rolland說，實地來到柏克萊，看到周遭的一些環境，很難不擔心女兒要自己在這生活四年，也希望校方或市府單位能加強社區的治安。

但也有一位來自台灣的爸爸認為，大學生活本身就是一個考驗孩子獨立的挑戰，也給予這些大一新生肯定。

學生家長Alex說︰「這是一個挑戰，所有的大一生，人生一個重要的里程碑，從高中來，而且要獨立，這個最重要的一點，在這樣的一個學校裡面，非常好的環境，又是非常大的挑戰，但是我看這些大一生都有所準備了，大家都很期待，像我們的小孩就很期待，為挑戰做好了準備。」

這天入住加大柏克萊學生宿舍的大一新生們，都是迫不及待的要開始人生中的新的章節，而家長們雖然難免會擔心，但他們都還是給予滿滿的祝福。

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