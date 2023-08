【灣區新聞】加大柏克萊分校迎接大一新生入住學生宿舍（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州大學柏克萊分校週二開始迎接大一新生入住學生宿舍,不少學生們是既緊張又期待,而將與孩子分離的家長們,除了擔心孩子的安全,也不忘給予他們滿滿的祝福。

加州大學柏克萊分校校園南邊的街道週二車水馬龍,因為許多大一新生們這天開始搬入,他們未來一年的新家,也就是大學生活必須經歷的學生宿舍。

這項新體驗對不少從小與家人生活的新生們,是一項充滿挑戰性的改變。

大一新生Chu Yan說︰「幾個小時前,我才剛剛完成搬家手續。」

Chu Yan是從德州休斯敦來的大一新生,他即將攻讀資訊工程系,這是他第一次到柏克萊,這個小城市與他的原生環境大不相同。

Chu Yan說︰「柏克萊所有地方幾乎是走得到的,非常方便,但要找停車就有點困難,但除了這點之外,我很喜歡這裏。」

而他最期待的就是與來自各地的同學們認識交流。

加大柏克萊分校在這個2023年秋季學期將迎接14,336名大一新生,他們是從全球87,000多名申請人中脫穎而出的優秀人才,而校方規定,幾乎所有的的大一新生,第一年都必須入住學生宿舍,也就代表這是所有大學生四年的學程中,最容易認識到與自己背景大不相同的同學,甚至是成為一輩子的好友。

大一新生Jacqueline說︰「有一點緊張,因為大家都知道,這邊的學生都是非常「卷」。」

來自中國蘇州的留學生Jacqueline,也是第一次來到柏克萊,她說雖然會有一點擔心,要融入全新的課業及生活環境,因為她是獨自一人赴美留學,她的父母親是比她還更擔心。

Jacqueline說︰「他們會很捨不得,他們也很擔心我在這邊,身體狀況或是和別人相處,沒有在他們身邊。」

不只有隔著一片太平洋的家長會擔心小孩的出入平安,連來自洛杉磯的一位爸爸,都表示會煩惱女兒在柏克萊的安全。

學生家長Rolland說︰「我比較擔心的是這附近的無家可歸,這是個大問題。」

Rolland說,實地來到柏克萊,看到周遭的一些環境,很難不擔心女兒要自己在這生活四年,也希望校方或市府單位能加強社區的治安。

但也有一位來自台灣的爸爸認為,大學生活本身就是一個考驗孩子獨立的挑戰,也給予這些大一新生肯定。

學生家長Alex說︰「這是一個挑戰,所有的大一生,人生一個重要的里程碑,從高中來,而且要獨立,這個最重要的一點,在這樣的一個學校裡面,非常好的環境,又是非常大的挑戰,但是我看這些大一生都有所準備了,大家都很期待,像我們的小孩就很期待,為挑戰做好了準備。」

這天入住加大柏克萊學生宿舍的大一新生們,都是迫不及待的要開始人生中的新的章節,而家長們雖然難免會擔心,但他們都還是給予滿滿的祝福。

