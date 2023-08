【全國新聞】喬治亞州起訴特朗普及18盟友 十天內需投案

【KTSF 朱慧琪報導】

喬治亞州一個大陪審團,週一晚以涉及流氓的RICO法例,起訴前總統特朗普及他18個盟友一共41項控罪,當中主要是指控他們謀劃推翻喬治亞州的選舉結果,當中包括要求州務卿找出足夠的選票讓特朗普繼續掌權,遊說喬治亞州議員忽視選民的意願,去任命一組對特朗普有利的新的選舉人,此外還指控他們謀劃更改該州一個縣的投票機器,並盜竊選票,起訴書長達98頁,特朗普及同案被告有十天時間去投案。

Fulton縣地檢官Fani Willis週一晚宣布,喬治亞州以涉及流氓的RICO法例,檢控特朗普與他18個盟友。

Willis說:「各被告從事刑事敲詐勒索,以推翻喬州總統選舉結果。」

同案被告除了特朗普之外,還有在任內的白宮幕僚長Mark Meadows,和他前私人律師朱利安尼,一共涉及41項控罪,當中特朗普一人就面對13項。

包括虛假陳述、提交虛假文件、教唆證人等,全部人被控勒索罪,一旦定罪,最高可判監20年。

這是特朗普第四次面對刑事檢控,起訴書指:「特朗普和同案被告拒絕接受特朗普失敗的事實,明知故犯共謀非法改變選舉結果,以有利於特朗普」。

一旦敲詐勒索罪名成立,特朗普將面臨至少五年的刑期。

Willis說:「這RICO檢控有他必須服刑的時間。」

這項內容廣泛的起訴書,涵蓋了特朗普2021年1月致電喬治亞州國務卿Brad Raffensperger的事件,還有特朗普支持者對選務人員Ruby Freeman的騷擾。

涉嫌恐嚇選舉人員的Trevian Kutti說:「我不能具體說明會發生什麼,我只知道這會擾亂你的自由。」

此外,還涉及特朗普競選工程涉嫌操作所謂「虛假選舉人」陰謀,以及破壞「農村咖啡縣」投票系統。

消息公佈後,特朗普發文要求撤銷對他和其他人的控罪,他堅持認為自己將會完全洗脫罪名。

他堅稱涉及選舉人欺詐的指控是毫無根據,他週一表明要開新聞發布會來交代此事。

曾經是特朗普盟友的共和黨籍喬治亞州長Brian Kemp在推特上回擊表示:「喬治亞州2020年的選舉並未被人偷走。」

檢察官表示,19名被告必須在下周五中午前投案自首,並期望在六個月內確定審訊日期。

Fulton縣警局長Patrick Labat說:「除非有人告訴我是有特殊情況,否則將會遵循正常做法一樣,因此你的身份並不重要,我們將為你準備好大頭照。」

地檢官預料,本案將舉行一場大型集體審判。

Willis說:「我是否打算將19名被告,一起審判?對!」

她希望本案速審速決,不過這對於特朗普明年的其他刑事和民事審判可能會變得更困難。

