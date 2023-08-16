【全國新聞】喬治亞州起訴特朗普及18盟友 十天內需投案

August 16, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

喬治亞州一個大陪審團，週一晚以涉及流氓的RICO法例，起訴前總統特朗普及他18個盟友一共41項控罪，當中主要是指控他們謀劃推翻喬治亞州的選舉結果，當中包括要求州務卿找出足夠的選票讓特朗普繼續掌權，遊說喬治亞州議員忽視選民的意願，去任命一組對特朗普有利的新的選舉人，此外還指控他們謀劃更改該州一個縣的投票機器，並盜竊選票，起訴書長達98頁，特朗普及同案被告有十天時間去投案。

Fulton縣地檢官Fani Willis週一晚宣布，喬治亞州以涉及流氓的RICO法例，檢控特朗普與他18個盟友。

Willis說：「各被告從事刑事敲詐勒索，以推翻喬州總統選舉結果。」

同案被告除了特朗普之外，還有在任內的白宮幕僚長Mark Meadows，和他前私人律師朱利安尼，一共涉及41項控罪，當中特朗普一人就面對13項。

包括虛假陳述、提交虛假文件、教唆證人等，全部人被控勒索罪，一旦定罪，最高可判監20年。

這是特朗普第四次面對刑事檢控，起訴書指：「特朗普和同案被告拒絕接受特朗普失敗的事實，明知故犯共謀非法改變選舉結果，以有利於特朗普」。

一旦敲詐勒索罪名成立，特朗普將面臨至少五年的刑期。

Willis說：「這RICO檢控有他必須服刑的時間。」

這項內容廣泛的起訴書，涵蓋了特朗普2021年1月致電喬治亞州國務卿Brad Raffensperger的事件，還有特朗普支持者對選務人員Ruby Freeman的騷擾。

涉嫌恐嚇選舉人員的Trevian Kutti說：「我不能具體說明會發生什麼，我只知道這會擾亂你的自由。」

此外，還涉及特朗普競選工程涉嫌操作所謂「虛假選舉人」陰謀，以及破壞「農村咖啡縣」投票系統。

消息公佈後，特朗普發文要求撤銷對他和其他人的控罪，他堅持認為自己將會完全洗脫罪名。

他堅稱涉及選舉人欺詐的指控是毫無根據，他週一表明要開新聞發布會來交代此事。

曾經是特朗普盟友的共和黨籍喬治亞州長Brian Kemp在推特上回擊表示：「喬治亞州2020年的選舉並未被人偷走。」

檢察官表示，19名被告必須在下周五中午前投案自首，並期望在六個月內確定審訊日期。

Fulton縣警局長Patrick Labat說：「除非有人告訴我是有特殊情況，否則將會遵循正常做法一樣，因此你的身份並不重要，我們將為你準備好大頭照。」

地檢官預料，本案將舉行一場大型集體審判。

Willis說：「我是否打算將19名被告，一起審判？對！」

她希望本案速審速決，不過這對於特朗普明年的其他刑事和民事審判可能會變得更困難。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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