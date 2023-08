【灣區新聞】San Mateo發生試圖入屋爆竊案 兩賊事敗逃走一人被捕

【KTSF 朱慧琪報導】

中半島San Mateo發生試圖入屋爆竊案,兩名賊人事敗後,在逃避警方追補期間,其中一人直接跳湖逃走,警方用了一個小時拘補了其中一人,還有一人仍然在逃。

根據San Mateo警方表示,在週日早上6時41分接報,位於Vanessa Dr 600號路段,有居民在家中的閉路電視見到兩名賊人嘗試爬入屋,不過由於未能打開鐵閘,於是賊人離開了。

當警察在該區正尋找這兩名疑犯時,另一名居民告訴警方,遭到與疑犯一樣描述的男子攻擊,並被他偷去手機。

警方後來在一間餐廳的停車場,見到疑犯Marvin Serrano,而疑犯為了逃避警方追捕,直接跳入湖中逃走。

警方後來聯同多個執法部門合力,最終在一個小時對峙後將Marvin Serrano拘補,他正面臨四項控罪。

另一名賊人目前仍然在逃,有本案線索的人士,可以聯繫San Mateo警方,電話:(650) 522-7700。

