【灣區新聞】San Mateo發生試圖入屋爆竊案 兩賊事敗逃走一人被捕

【KTSF 朱慧琪報導】

中半島San Mateo發生試圖入屋爆竊案，兩名賊人事敗後，在逃避警方追補期間，其中一人直接跳湖逃走，警方用了一個小時拘補了其中一人，還有一人仍然在逃。

根據San Mateo警方表示，在週日早上6時41分接報，位於Vanessa Dr 600號路段，有居民在家中的閉路電視見到兩名賊人嘗試爬入屋，不過由於未能打開鐵閘，於是賊人離開了。

當警察在該區正尋找這兩名疑犯時，另一名居民告訴警方，遭到與疑犯一樣描述的男子攻擊，並被他偷去手機。

警方後來在一間餐廳的停車場，見到疑犯Marvin Serrano，而疑犯為了逃避警方追捕，直接跳入湖中逃走。

警方後來聯同多個執法部門合力，最終在一個小時對峙後將Marvin Serrano拘補，他正面臨四項控罪。

另一名賊人目前仍然在逃，有本案線索的人士，可以聯繫San Mateo警方，電話：(650) 522-7700。

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