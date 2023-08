【灣區新聞】聖荷西市府與工會達臨時協議 未來三年加薪15%（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

原本週二開始為期三天罷工的聖荷西市府員工,因為工會與市府達成暫時協議,取消罷工,聖荷西市議會週二針對新合約進行投票,市議會通過未來三年加薪15%。

聖荷西市議會週二上午進行閉門會議,針對新的合約進行投票。

根據這項暫定協議,兩個工會將在未來三年內加薪14.5%,但議員們必須重新平衡預算,以找到資金來推進新協議,但目前尚不清楚需要削減多少資金來滿足工會的要求。

市長馬漢下午召開記者會表示,會投反對票。

馬漢說:「我們的工薪家庭可能要繳更多的稅和服務削減,例如圖書館開放時間和911回應時間,雖然我的大多數同事都支持這項協議,但我不能支持。」

由於與市政府的薪資談判陷入僵局,經過三天的投票,99%的市府工會員工同意為期三天的罷工,議員們要求工會領導人回到談判桌繼續協調。

不過準備罷工仍持續進行,以防無法達成協議。

市長馬漢多次表示,這是聖荷西多年的問題,他試圖找到對市府員工及市民都公平的妥協方式,近十年來,市府員工擔心加薪幅度無法與通貨膨脹和住房成本的上漲相匹配,導致市府缺人,有市府員工被要求做更多的工作,有人無家可歸,或必須從Tracy、Stockton通勤。

一名在市府工作22年的工會代表說,聖荷西市府員工的工資落後於其他地方政府達8%至15%,因此員工們紛紛前往其他城市工作,這項新協議有助於提高聖荷西的競爭力。

不過馬漢表示,市府沒有足夠的資金來支付工會最初加薪幅度要求,在發起罷工之前,工會要求在未來三年內加薪18%,市政府提出12%,新協議介於兩者之間。

