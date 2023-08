【灣區新聞】有社區人士向選務處申請罷免Alameda縣地檢官Pamela Price（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

不滿Alameda縣地檢官Pamela Price的社區人士,週二正式向縣府選務處遞交罷免Price的申請,有人指她上任幾個月,已為社區帶來不少傷害,亦有人認為應該給她一點機會。

由社區人士組成的SAFE(Safe Alameda For Everyone),包括社區領袖陳錫澎(Carl Chan)、全國有色人種協進會(NAACP)奧克蘭(屋崙)分部主席Cynthia Adams,和罪案受害者家屬,週二去到Alameda縣選務處,遞交罷免地檢官Price的申請。

陳錫澎表示,市民理應受到保護,他說如果不發出一個強烈的訊息,就好像向社會告知犯法是沒有問題,因為罪犯根本不會有嚴重後果。

陳錫澎說:「在街上步行,尤其是老人家、婦孺、普通開車、送小孩上學、放學、在高速公路駕駛,都隨時能夠被人槍殺,就算留在家不外出,晚上可能有人來入屋搶劫,拿著幾把槍入來,這樣是防不勝防。」

有人問到,為什麼Price作為縣內首個非洲裔地檢官要突然罷免她,他回應指當任何地檢官,不盡好責任檢控罪犯,他們就有需要站出來發起罷免行動。

陳錫澎說:「無論一個地檢官是中國人,是亞裔、白人、黑人,任何族裔都不要緊,如果你做得不對,你就應該被罷免,這個是最重要的。」

屋崙華埠社區促進會OCIC主席莊錦鎮(Stewart Chen)說,對罷免一事持中立態度,暫時不會簽名支持。

莊錦鎮說:「 目前Price的所作所為我有點失望,像是某些案件,尤其是Pak Ho和Jasper Wu,但還沒有到我會簽署罷免的程度,我還是保持中立,觀察一下她下一步如何做。」

他說,Price作為民選官員,而且選舉時獲得超過一半贊成票,認為Price在改革方面有自己的做法。

莊錦鎮說:「她現在也請了兩個華裔職員,一個講國語、一個講粵語,這是前地檢官Nancy O’Malley從來沒有的現象,所以對她的所作所為,我不是百分百滿意,有些地方我認為她好像有進步、在改善,我們還是要給她一點機會改善。」

在SAFE遞交申請後,Price有大約兩星期時間回應,當縣府批准申請後,社區人士就正式可以收集選民簽名。

陳錫澎表示,這個過程非常漫長,而參考罷免前舊金山地檢官博徹思的例子,他們可能需要籌款800萬或更多。

