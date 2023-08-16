【灣區新聞】有社區人士向選務處申請罷免Alameda縣地檢官Pamela Price（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

不滿Alameda縣地檢官Pamela Price的社區人士，週二正式向縣府選務處遞交罷免Price的申請，有人指她上任幾個月，已為社區帶來不少傷害，亦有人認為應該給她一點機會。

由社區人士組成的SAFE（Safe Alameda For Everyone），包括社區領袖陳錫澎（Carl Chan）、全國有色人種協進會（NAACP）奧克蘭（屋崙）分部主席Cynthia Adams，和罪案受害者家屬，週二去到Alameda縣選務處，遞交罷免地檢官Price的申請。

陳錫澎表示，市民理應受到保護，他說如果不發出一個強烈的訊息，就好像向社會告知犯法是沒有問題，因為罪犯根本不會有嚴重後果。

陳錫澎說：「在街上步行，尤其是老人家、婦孺、普通開車、送小孩上學、放學、在高速公路駕駛，都隨時能夠被人槍殺，就算留在家不外出，晚上可能有人來入屋搶劫，拿著幾把槍入來，這樣是防不勝防。」

有人問到，為什麼Price作為縣內首個非洲裔地檢官要突然罷免她，他回應指當任何地檢官，不盡好責任檢控罪犯，他們就有需要站出來發起罷免行動。

陳錫澎說：「無論一個地檢官是中國人，是亞裔、白人、黑人，任何族裔都不要緊，如果你做得不對，你就應該被罷免，這個是最重要的。」

屋崙華埠社區促進會OCIC主席莊錦鎮（Stewart Chen）說，對罷免一事持中立態度，暫時不會簽名支持。

莊錦鎮說：「 目前Price的所作所為我有點失望，像是某些案件，尤其是Pak Ho和Jasper Wu，但還沒有到我會簽署罷免的程度，我還是保持中立，觀察一下她下一步如何做。」

他說，Price作為民選官員，而且選舉時獲得超過一半贊成票，認為Price在改革方面有自己的做法。

莊錦鎮說：「她現在也請了兩個華裔職員，一個講國語、一個講粵語，這是前地檢官Nancy O’Malley從來沒有的現象，所以對她的所作所為，我不是百分百滿意，有些地方我認為她好像有進步、在改善，我們還是要給她一點機會改善。」

在SAFE遞交申請後，Price有大約兩星期時間回應，當縣府批准申請後，社區人士就正式可以收集選民簽名。

陳錫澎表示，這個過程非常漫長，而參考罷免前舊金山地檢官博徹思的例子，他們可能需要籌款800萬或更多。

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