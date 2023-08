【國際新聞】巴拉圭新總統宣誓就任 稱台灣「不只是盟友、更是兄弟」

【有線新聞】

巴拉圭新任總統培尼亞宣誓就職,多個南美國家元首以及台灣的賴清德出席。培尼亞形容台灣不只是盟友,更是兄弟。

培尼亞和夫人萊蒂西亞乘搭開蓬私家車,前往首都亞松森的總統府出席就職禮,沿途有大批支持者,兩人不時向他們揮手致意。

就職禮全體先起立唱國歌,44歲的培尼亞在國會議長監誓下宣誓,披上綵帶及接過權杖後正式成為總統。

培尼亞其後偕同夫人萊蒂西亞接受全場祝賀,他在就職演說感謝前總統卡特斯為巴拉圭作出的貢獻。曾任財長的塔尼亞承諾加強扶貧和打擊貪腐、推動教育改革,改善治安等。

作為南美唯一與台灣保持官方關係的巴拉圭,培尼亞形容雙方不只是盟友,更是兄弟。他又說未來會以地緣政治視野,建立聯盟和合作。

西班牙國王費利佩六世、巴西總統勞拉、阿根廷總統費爾南德斯等都有出席,美國派出內政部長哈蘭德參與,台灣的賴清德都有參加,他之前過境美國到當地,北京指責賴清德是鼓譟台獨的麻煩製造者。

