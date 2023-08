【有線新聞】

北韓首度回應美軍擅闖北韓被拘押事件,指涉事士兵不滿軍隊內部歧視。

朝中社報道,美國駐南韓二等兵特拉維斯金上月18日到訪板門店,故意越過軍事分界線進入北韓,被值勤的北韓軍人拘留。

報道指特拉維斯金在調查過程中,坦承對美軍內部不人道的虐待和種族歧視反感,下決心倒戈,又表示對不平等的美國社會感到極大失望,希望流亡到北韓或其他國家,當局會繼續調查。

美國國防部回應指,未能證實特拉維斯金的說法,當務之急是令他安全回國。

