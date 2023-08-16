【全國新聞】Maui島火場仍有待搜索 料死亡人數將攀升

August 16, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Andrew Jackson / State Of Hawaii)

【KTSF 張麗月報導】

夏威夷Maui島發生的特大山火，至今證實的死亡人數已增加至101人，由於在災場搜索的範圍只有大約4分之1，因此當局預料死亡人數可能還會明顯上升。

夏威夷州長Josh Green向媒體透露，Maui島的特大山火，當局只是搜索了大約4分之1焚毀面積，現時證實的死亡人數至少有101人，當局預料，死亡人數在未來十天可能還會翻倍，他形容這場山火是「悲劇之中的悲劇」。

Maui島警察局長John Pelletier對記者說，當局週二開始公佈死者的名字，他指出，大部份死者都是在空曠地方、汽車裡面，或者在Maui島西面重災區Lahaina小鎮對開的水域發現，當局已增派人手和警犬擴大搜索行動。

他又說，暫時未知究竟有多少人失踪，部份原因是通訊遇到障礙，許多人顧住逃生而留下所有物件，包括手機在內，他期望在本週末之前，可以搜索災場多達九成面積，而搜索的警犬已增至20隻。

今次Maui島特大山火，在一個星期前開始猛烈焚燒，再加上強風，令火勢迅速蔓延，一發不可收拾，造成嚴重傷亡，無數的人流離失所，也是美國史上過百年來最致命的山火。

有份救援的緊急服務部門FEMA人員形容，山火帶來的毀滅規模，令人難以想像。

夏威夷州長初步估計，今次山火造成的經濟損失可能高達60億元。

Green說：「有超過2200建築物焚毀，八成六是住宅。」

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