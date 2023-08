【全國新聞】Maui島火場仍有待搜索 料死亡人數將攀升

【KTSF 張麗月報導】

夏威夷Maui島發生的特大山火,至今證實的死亡人數已增加至101人,由於在災場搜索的範圍只有大約4分之1,因此當局預料死亡人數可能還會明顯上升。

夏威夷州長Josh Green向媒體透露,Maui島的特大山火,當局只是搜索了大約4分之1焚毀面積,現時證實的死亡人數至少有101人,當局預料,死亡人數在未來十天可能還會翻倍,他形容這場山火是「悲劇之中的悲劇」。

Maui島警察局長John Pelletier對記者說,當局週二開始公佈死者的名字,他指出,大部份死者都是在空曠地方、汽車裡面,或者在Maui島西面重災區Lahaina小鎮對開的水域發現,當局已增派人手和警犬擴大搜索行動。

他又說,暫時未知究竟有多少人失踪,部份原因是通訊遇到障礙,許多人顧住逃生而留下所有物件,包括手機在內,他期望在本週末之前,可以搜索災場多達九成面積,而搜索的警犬已增至20隻。

今次Maui島特大山火,在一個星期前開始猛烈焚燒,再加上強風,令火勢迅速蔓延,一發不可收拾,造成嚴重傷亡,無數的人流離失所,也是美國史上過百年來最致命的山火。

有份救援的緊急服務部門FEMA人員形容,山火帶來的毀滅規模,令人難以想像。

夏威夷州長初步估計,今次山火造成的經濟損失可能高達60億元。

Green說:「有超過2200建築物焚毀,八成六是住宅。」

