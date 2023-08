【灣區新聞】賴清德週三下午抵舊金山 將出席僑宴會支持者

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德週三下午將抵達舊金山,展開不到十個小時的過境,數百位綠營支持者將前往他下榻的酒店表示歡迎,不過灣區親中組織也發起動員,預計會有約兩百人在酒店外示威。

灣區多個台灣人社團以及親綠人士和僑領,週二在世界日報刊登全版廣告,以守護民主鞏固邦誼為標題,歡迎賴清德週三蒞臨舊金山,為賴清德出訪回程的短暫過境熱身。

賴清德搭乘的航班預計在週三下午4點左右抵達舊金山國際機場,先前在紐約缺席的美國在臺協會AIT理事主席羅森伯格(Laura Rosenberger)這次也會到舊金山接機。

僑界方面,將有約三百位支持者週三下午3點會在舊金山機場附近的Hyatt Regency酒店等候賴清德到來,由於歡迎賴清德的僑宴安排很晚才敲定,他下榻的Hyatt Regency酒店,當天晚上沒有場地可以舉辦僑宴,因此這場僑宴直到上週才完成作業,確定在附近的Marriott酒店舉辦,預計有七百人出席。

晚宴將在7點開始,只有完成登記並獲准的人士,才能持身分證件進場,保安格外嚴密。

僑宴受邀對象主要是僑務榮譽職人員,與台灣友好的僑領、台灣人社團,以及不分黨派的僑團等,賴清德將在會中發表演講。

這也是極為罕見出現台灣正副元首過境美國時,下榻酒店與僑宴舉辦的酒店是分開的兩個地點。

由於賴清德當晚半夜1點多就搭機回台灣,而且抵達後和出席僑宴之間只有近三小時空檔,是否會安排見美國的議員或政界人士,台灣官方三緘其口,一般預料難度頗大。

不過週三迎接賴清德的還有示威活動,北加州多個親中組織,週三下午兩點半,也將在Hyatt酒店外集合示威。

這次示威活動總指揮池洪湖預計將有約200人到場,組織示威的是舊金山灣區統促會會長李國宏和第一副會長黃楚文,參與的組織除了統促會,還有北加州和統會、美西和統會,以及沙加緬度和統會等,不過歡迎與示威人潮將相隔著一條馬路,避免正面衝突。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。