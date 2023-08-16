【灣區新聞】賴清德週三下午抵舊金山 將出席僑宴會支持者

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德週三下午將抵達舊金山，展開不到十個小時的過境，數百位綠營支持者將前往他下榻的酒店表示歡迎，不過灣區親中組織也發起動員，預計會有約兩百人在酒店外示威。

灣區多個台灣人社團以及親綠人士和僑領，週二在世界日報刊登全版廣告，以守護民主鞏固邦誼為標題，歡迎賴清德週三蒞臨舊金山，為賴清德出訪回程的短暫過境熱身。

賴清德搭乘的航班預計在週三下午4點左右抵達舊金山國際機場，先前在紐約缺席的美國在臺協會AIT理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）這次也會到舊金山接機。

僑界方面，將有約三百位支持者週三下午3點會在舊金山機場附近的Hyatt Regency酒店等候賴清德到來，由於歡迎賴清德的僑宴安排很晚才敲定，他下榻的Hyatt Regency酒店，當天晚上沒有場地可以舉辦僑宴，因此這場僑宴直到上週才完成作業，確定在附近的Marriott酒店舉辦，預計有七百人出席。

晚宴將在7點開始，只有完成登記並獲准的人士，才能持身分證件進場，保安格外嚴密。

僑宴受邀對象主要是僑務榮譽職人員，與台灣友好的僑領、台灣人社團，以及不分黨派的僑團等，賴清德將在會中發表演講。

這也是極為罕見出現台灣正副元首過境美國時，下榻酒店與僑宴舉辦的酒店是分開的兩個地點。

由於賴清德當晚半夜1點多就搭機回台灣，而且抵達後和出席僑宴之間只有近三小時空檔，是否會安排見美國的議員或政界人士，台灣官方三緘其口，一般預料難度頗大。

不過週三迎接賴清德的還有示威活動，北加州多個親中組織，週三下午兩點半，也將在Hyatt酒店外集合示威。

這次示威活動總指揮池洪湖預計將有約200人到場，組織示威的是舊金山灣區統促會會長李國宏和第一副會長黃楚文，參與的組織除了統促會，還有北加州和統會、美西和統會，以及沙加緬度和統會等，不過歡迎與示威人潮將相隔著一條馬路，避免正面衝突。

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