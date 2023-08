【KTSF】

許多經濟分析師認為,聯儲局下月中的議息會議,可能會維持利率不變。

根據金融分析顧問公司穆迪,美國家庭的消費開支在7月份,比起兩年前平均要花多約700元,主要因為通脹仍然高企。

市場預料,有近九成機會下月中的議息會議可能會保持利率不變,部份原因是,工資的升幅開始超越通脹。

不過也有部份聯儲局官員仍然保持鷹派立場,認為現時的通脹遠高過局方2%的目標,因此有需要在短期內繼續加息。

數據顯示,7月份的核心消費物價指數仍然徘徊在4.7%。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。