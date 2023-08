【全國新聞】兒子服過量芬太尼亡 俄州法官判中國販毒集團需向受害家庭賠1800萬（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

俄亥俄州的一名法官命令一個在中國的販毒集團,向在2015年因服用芬太尼過量而失去兒子的一個家庭賠償1800萬美元。

近年來,由中國輸入美國的類鴉片藥物芬太尼,以驚人的速度增加,James Rauh的兒子Thomas在滾軸溜冰意外後需要食止痛藥,他其後對處方類鴉片藥物上癮,最終導致吸食海洛英。

James表示,Thomas曾試圖戒毒,但他在2015年服用了含有致命劑量的芬太尼而死亡,去世時年僅37歲。

而芬太尼來源可以追溯到中國的一個鄭氏販毒集團,James在兒子死後創建了一個反對芬太尼的家庭組織,他表示,他的最終目標是要求美國政府宣佈芬太尼為大規模殺傷性武器,他又指,芬太尼已經進入大眾的生活環境中。

James說︰「它由慢動作的大殺傷力武器,轉為快速的大殺傷力武器,以最初級的方式,而我們的目標是阻止這個發生。」

在2018年,美國的聯邦檢察官起訴了居住在上海的販毒集團父子兩人,同時亦制裁他們兩人的海外銀行帳戶,雖然他們被美國通緝,但在中國仍享有自由。

早在2018年,曾經有美國的記者到中國採訪並和販毒集團對質,但最後記者被吊銷簽證,以及押上飛機。

James也指出,諷刺的是,百多年前,英國和中國爆發鴉片戰爭,當時英國向中國推銷鴉片,而中國政府燒鴉片、燒鴉片煙館,而現在情況卻倒轉。

James說︰「對我來說,這是一場21世紀的鴉片戰爭,使用21世紀的技術,中國認為這樣做是他們的權利,因為我們對他們這麼做了,他們很清楚類鴉片藥物對人類大腦的影響,沒有人想上癮。」

在上週三,俄亥俄州Summit縣法官宣布要求涉案的中國鄭氏販毒集團支付1800萬美元賠償金,判決當中包括向家庭支付1500萬元的非正常死亡賠償,但索償是否真的會成功呢?遠在中國的販毒集團

是否會真正支付仍然是一個未知之數。

James說︰「我有疑問,但你永遠不知道,國務院對此會說什麼,政府持有的受制裁的資金,我可以對事情提出索賠。」

James表示,他的組織需要讓大眾提高對芬太尼的認知,他指今次是他第三次來到舊金山(三藩市),他對街上發生的事情感到震驚,他看到人們在街上的大小便,以及赤裸身體。

他指,如果想拯救美國人的生命,政府必須制止芬太尼的外國製造商和販運者,並追究他們的責任。

