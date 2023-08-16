【灣區新聞】Castro Valley發生兩宗劫車案 警追緝5名持槍匪徒

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東灣Castro Valley週二清晨發生兩宗劫車案，其中一宗案件在加油站發生，Alameda縣警公開案發照片，希望公眾能協助追緝匪徒。

第一宗案件於週二清晨6時20分發生，地點在Lake Chabot Road 18950號的Mobil加油站，有5名匪徒企圖騎劫一名女受害人的汽車，女受害人成功駕車離開，匪徒事敗逃走。

稍後，一名女司機人在Sydney Way 2700號路段駕車駛出公路時，同一班匪徒持槍要脅女司機步出車外，女司機離開車廂後，匪徒駕駛女司機的黑色2016年日產Sentra汽車，向著Stanton Ave方向逃走。

被劫走的汽車車牌號碼是8MMT942。

在兩宗案件中，匪徒都是駕駛銀色2014年Hyudai Elantra汽車犯案，車牌號碼是7EUB455，警方指該輛汽車也是失車。

警方透露，5名疑犯都是男性，中等至瘦削身材，頭戴黑色面罩，身穿深色衣服。

任何人如能就案件提供消息，請聯絡Alameda縣警辦公室，電話：(510) 667-7721

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