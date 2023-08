【灣區新聞】Castro Valley發生兩宗劫車案 警追緝5名持槍匪徒

【KTSF】

東灣Castro Valley週二清晨發生兩宗劫車案,其中一宗案件在加油站發生,Alameda縣警公開案發照片,希望公眾能協助追緝匪徒。

第一宗案件於週二清晨6時20分發生,地點在Lake Chabot Road 18950號的Mobil加油站,有5名匪徒企圖騎劫一名女受害人的汽車,女受害人成功駕車離開,匪徒事敗逃走。

稍後,一名女司機人在Sydney Way 2700號路段駕車駛出公路時,同一班匪徒持槍要脅女司機步出車外,女司機離開車廂後,匪徒駕駛女司機的黑色2016年日產Sentra汽車,向著Stanton Ave方向逃走。

被劫走的汽車車牌號碼是8MMT942。

在兩宗案件中,匪徒都是駕駛銀色2014年Hyudai Elantra汽車犯案,車牌號碼是7EUB455,警方指該輛汽車也是失車。

警方透露,5名疑犯都是男性,中等至瘦削身材,頭戴黑色面罩,身穿深色衣服。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡Alameda縣警辦公室,電話:(510) 667-7721

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。