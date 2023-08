【KTSF 尹晉豪報導】

加州司法部長Rob Bonta發佈預防槍械暴力辦事處的第一份報告。

週二發布的首份槍械暴力預防數據報告顯示,美國各地每天有超過116人因槍擊死亡,Bonta表示,他的辦公室正在努力降低這一數字。

數據顯示,加州的兇殺率比全國其他地區低33%,報告指與其他大州相比,加州25歲及以下群體的槍械暴力大幅下降,在2022年加州的青少年的兇殺率為每10萬居民3.3宗,這一數字幾乎是德州和佛羅里達州的一半。

根據2021年的數據發現,加州執法部門查獲的槍械中,有一半以上可以追溯到外州經銷商。

報告還強調,需要保護受槍械暴力嚴重影響的有色人種社區。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。