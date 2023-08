【全國新聞】拜登政府公佈新指引協助大學實現學生多元化目標

【KTSF 張麗月報導】

針對聯邦最高法院裁定,公立大學不能再根據平權法去招生,拜登政府公佈新指引,提供一些法律上的資源,幫助大學如何去確保學生多元化,但新指引對於一些棘手的問題就沒有觸碰到。

聯邦教育部發出的新指引,建議公立大學錄取新生時,可以考慮種族因素如何影響學生的生活,但就不可以使用整體的人口統計數據來影響收生決定。

新指引也包含鼓勵學生多元化,校園內致力推進包容性及平等,認為在外展工作和招聘方面,可以考慮到學生的族裔因素,只要所有的學生都有平等機會去申請及競爭。

新指引並沒有觸碰到招聘員工、為特定族裔提供獎學金,以及如何擺平聯邦與州的法律可能出現的衝突等棘手問題。

保守派活躍分子已經揚言,會挑戰任何背後有種族因素考量的招生及招聘方式,比如共和黨人就質疑威斯康辛州的少數族裔獎學金項目。

在這一方面,肯塔基大學也認為,他們的獎學金計劃也會受最高法院裁決的影響。

