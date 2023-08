【KTSF】

東灣柏克萊週一晚發生持槍劫車事件,地點就在加大柏克萊分校學生宿舍的附近。

事發地點位於柏克萊市南邊Dwight夾College大道區域,週一晚約10時45分,有三名疑犯持槍劫走一名事主的車輛,並乘著一輛白色的房車,以及搶來的車輛逃去。

Dwight與College的交叉口,位於加大柏克萊分校Unit 1學生宿舍旁,在即將開學之際,週二週三將有大量的學生及家長出入。

警方現時仍在調查此案,民眾若有相關資訊,請洽(510) 981-5900與警方聯繫。

