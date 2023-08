【KTSF】

兩個代表上千名聖荷西市府員工的工會週一表示,會暫停本來打算在週二發起的一連三天的罷工行動。

聖荷西市府員工的工會的消息指,週一與市府達成了初步協議,並會在週二提交給市議會和工會員工表決。

協議的內容還有待公佈。

