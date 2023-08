【灣區新聞】一群賊人闖入舊金山Pacific Heights名牌服裝店偷走大批商品（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)Pacific Heights一間名牌服裝店發生盜竊案,一群賊人進入店內偷走大批商品,警方後來拘捕了賊人,其中三個涉案疑犯未成年,最年輕的只得13歲。

案發現場位於Fillmore街2000號地段,本台記者詢問Lululemon的保安員,證實上星期發生盜竊案。

警方表示,上星期四傍晚6點左右接報,有一大群匪徒進入店內,用多個大袋裝滿商品,沒有付錢就離開。

探員後來掌握匪徒的資料以及他們的位置,通知巡邏警員,約一小時內在Mission區找到6個賊人,當場拘捕了其中三人,另外三個人逃跑,最後在24街捷運站附近被捕,警方也尋回偷走的商品。

6個疑犯之中,有三個未成年少女,分別13、14和15歲,警方另外拘捕了三個分別18歲和20歲的成年人,他們面對有組織零售盜竊、二級盜竊以及大額盜竊的控罪。

至於未成年的疑犯,其中兩人被票控後獲釋,一名14歲少女被扣留在少年司法中心,面對有組織零售盜竊等控罪。

這間酒吧就在案發現場附近,酒吧負責人表示,這間服裝店開業以來經常被人偷東西,而這間酒吧本身最近兩次也經歷爆竊,匪徒砸爛玻璃進入店內,雖然沒有偷走財物,但店主需要修理打爛了的玻璃,也損失不少金錢。

