【灣區新聞】一群賊人闖入舊金山Pacific Heights名牌服裝店偷走大批商品（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）Pacific Heights一間名牌服裝店發生盜竊案，一群賊人進入店內偷走大批商品，警方後來拘捕了賊人，其中三個涉案疑犯未成年，最年輕的只得13歲。

案發現場位於Fillmore街2000號地段，本台記者詢問Lululemon的保安員，證實上星期發生盜竊案。

警方表示，上星期四傍晚6點左右接報，有一大群匪徒進入店內，用多個大袋裝滿商品，沒有付錢就離開。

探員後來掌握匪徒的資料以及他們的位置，通知巡邏警員，約一小時內在Mission區找到6個賊人，當場拘捕了其中三人，另外三個人逃跑，最後在24街捷運站附近被捕，警方也尋回偷走的商品。

6個疑犯之中，有三個未成年少女，分別13、14和15歲，警方另外拘捕了三個分別18歲和20歲的成年人，他們面對有組織零售盜竊、二級盜竊以及大額盜竊的控罪。

至於未成年的疑犯，其中兩人被票控後獲釋，一名14歲少女被扣留在少年司法中心，面對有組織零售盜竊等控罪。

這間酒吧就在案發現場附近，酒吧負責人表示，這間服裝店開業以來經常被人偷東西，而這間酒吧本身最近兩次也經歷爆竊，匪徒砸爛玻璃進入店內，雖然沒有偷走財物，但店主需要修理打爛了的玻璃，也損失不少金錢。

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