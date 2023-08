【KTSF】

中半島Millbrae市一條步行徑發生非禮案。

San Mateo縣警表示,案發於週日晚約7時35分,一名28歲女子在Spur Trail散步,行至Millbrae Avenue附近時,一個男子突然行近並從後施襲,之後男子踏單車,向South Ashton Avenue方向逃去。

警方表示,該色魔是年約30歲的拉美裔,約5呎7吋高,身材魁梧,當時身穿印有Wall Street Journal的連帽衣。

警方呼籲公眾提供線索,電話:(650) 363-4008。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。