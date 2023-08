【全國新聞】夏威夷Maui島山火死者增至99人 當地料陷嚴重經濟衰退

【KTSF 張麗月報導】

夏威夷Maui島的超級特大山火,死亡人數已增加到99人,當局調動更多國民警衛軍到災場救援,有關方面估計,山火造成的損毀,可能會引致當地嚴重經濟衰退。

當局警告說,山火死亡人數可能還會繼續升,大火摧毀Maui島歷史小鎮Lahaina,是美國過百年來最致命的山火。

有部份災民投訴說,他們的家園被摧毀,當局沒有提供足夠房屋來安置他們。

災民Mike Cicchino說:「我們短缺房屋,我們經歷了一個又一個噩夢,總之設法不要到處流浪。」

也有消防員對媒體說,他們上星期嘗試控制撲向Lahaina小鎮的山火時,發覺當地的水壓非常之弱,救火水龍頭也沒有水。

夏威夷聯邦參議員Mazie Hirono透露,州府當局正展開調查,檢討有關緊急應變的行動,包括山火發生時,為何沒有響起全面的警報系統。

國防部就表示,更多的夏威夷國民警衛軍已調派到Maui島山火的災場,與夏威夷FEMA合作,幫助當地執法部門的救援工作,警衛軍人數現已增加到大約250人,而印太司令部也隨時候命,如果需要更多援助的話,也會隨時出動。

風險管理顧問公司穆迪週一表示,Maui島今次大山火,預料會對該島的經濟帶來極為巨大的衝擊,估計經濟損失可能高達30億至75億元,可能對當地構成嚴重經濟衰退。

而夏威夷州長Josh Green初步估計,山火造成的經濟損失約有60億元。

Green說:「災難之全面從金屬扭曲的樣子,就可以想像,沒有有機結構能留下。」

