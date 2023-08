【有線新聞】

台灣的賴清德接受專訪,指台海局勢緊張是源自北京,認為國際社會需要優先應對。

賴清德在當地時間周一上午,由紐約飛抵巴拉圭訪問。彭博社同日發布其專訪,賴清德強調會致力維持台海現狀,但認為北京有攻台傾向,台灣有責任展現防衛決心,確保印太地區穩定,願意對等、有尊嚴地對話。

賴清德預定週二回程,過境美國三藩市,會見美國在台協會主席羅森伯格。

北京早前已強烈譴責美國執意安排賴清德過境,指責是美台引發台海緊張。

