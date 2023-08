【KTSF】

南加州洛杉磯縣五日內發生兩宗大型名店快閃搶劫案,繼週二,有30至40人衝入Glendale市一間名店,徒手拿走約30萬元商品後,四日後,又有30人衝入當地一間Nordstrom百貨,搶走超過30萬元商品。

洛杉磯警方指,在週六下午近4時,超過30個蒙面匪徒衝入Westfield Topanga購物中心一間Nordstrom百貨內搶走商品,犯案的過程只是用了數分鐘,則搶走了超過30萬元商品。

有百貨公司的保安人員曾經試圖阻止匪徒,不過遭到一名匪徒使用防熊噴霧襲擊。

洛杉磯警方正尋求涉案匪徒,暫時未有拘補任何人。

