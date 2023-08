【全國新聞】美國警方突擊搜查報館並檢走多部電腦和手機等

【有線新聞】

美國堪薩斯州警方突擊搜查一間報館和負責人的辦公室及住所,檢走多部手機和電腦等,警方的行動被監察機構批評侵犯新聞自由。

堪薩斯州馬里恩這間報館,警員上周五帶同法庭手令,到場突擊搜查和拍照記錄。

《馬里恩縣記錄報》負責人邁耶稱,七名警察檢走了多台電腦、伺服器等,他和另外兩名記者的電腦和私人手機亦被取走調查。

除了報館,警方亦搜查邁耶及市議員的住所。邁耶98歲的母親在突擊搜查後翌日離世,他批評警方行動令母親承受極大壓力,可能與她的死亡有關。

他說︰「這是普京才會做的事,是第三世界獨裁者所做的事,也是二戰時秘密警察的策略。」

報館被突擊搜查,相信與上周三的報道有關。邁耶和另一名記者佐恩,月初到訪市內一間咖啡店,出席共和黨眾議員的公開活動。店主紐厄爾以不希望有記者在場為由,要求他們離場。

佐恩之後收到舉報,稱紐厄爾2008年因酒後駕駛被停牌,至今一直無牌駕駛。

《馬里恩縣記錄報》報道後,紐厄爾指控報章以非法手段獲取這些信息,更向市議員披露,質疑他們報復。

警方解釋,當有合理理由懷疑記者有不當行為,有權搜查記者住所。

邁耶稱不會因為警方突擊搜查,而令有154年歷史、《記錄報》每周出版的傳統消失,揚言考慮採取法律行動。

新聞自由基金會批評警方違反聯邦法律,針對傳媒,侵犯尊嚴。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。