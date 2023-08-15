【全國新聞】美國警方突擊搜查報館並檢走多部電腦和手機等

【有線新聞】

美國堪薩斯州警方突擊搜查一間報館和負責人的辦公室及住所，檢走多部手機和電腦等，警方的行動被監察機構批評侵犯新聞自由。

堪薩斯州馬里恩這間報館，警員上周五帶同法庭手令，到場突擊搜查和拍照記錄。

《馬里恩縣記錄報》負責人邁耶稱，七名警察檢走了多台電腦、伺服器等，他和另外兩名記者的電腦和私人手機亦被取走調查。

除了報館，警方亦搜查邁耶及市議員的住所。邁耶98歲的母親在突擊搜查後翌日離世，他批評警方行動令母親承受極大壓力，可能與她的死亡有關。

他說︰「這是普京才會做的事，是第三世界獨裁者所做的事，也是二戰時秘密警察的策略。」

報館被突擊搜查，相信與上周三的報道有關。邁耶和另一名記者佐恩，月初到訪市內一間咖啡店，出席共和黨眾議員的公開活動。店主紐厄爾以不希望有記者在場為由，要求他們離場。

佐恩之後收到舉報，稱紐厄爾2008年因酒後駕駛被停牌，至今一直無牌駕駛。

《馬里恩縣記錄報》報道後，紐厄爾指控報章以非法手段獲取這些信息，更向市議員披露，質疑他們報復。

警方解釋，當有合理理由懷疑記者有不當行為，有權搜查記者住所。

邁耶稱不會因為警方突擊搜查，而令有154年歷史、《記錄報》每周出版的傳統消失，揚言考慮採取法律行動。

新聞自由基金會批評警方違反聯邦法律，針對傳媒，侵犯尊嚴。

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