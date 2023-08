【全國新聞】當局呼籲市民捐助夏威夷山火災民前 應驗證慈善機構是否合法（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

夏威夷山火導致Maui島上數以千計的人痛失家園,一些團體和志願者正在當地幫助受影響的人,一些市民正尋找慈善機構捐款,為當地救災,不過在捐款之前,驗證慈善機構是否合法很重要。

當自然災害發生時,騙徒也會有機可乘,利用其他人的慷慨來行騙。

聯邦通信委員會官員表示,騙徒可能會使用電話、短信、電郵和郵件行騙,夏威夷當局表示,任何在夏威夷州募捐的慈善機構,都必須在司法部註冊慈善機構的身份,讓民眾可以在夏威夷官方網站上驗證,網址:https://charity.ehawaii.gov/charity/search.html

另外,Charity Navigator和GuideStar這兩個非牟利組織,可以引導市民找到信譽良好的慈善機構。

目前,夏威夷當局為流離失所的當地人,提供500個酒店房間,另外還為聯邦緊急事務管理局(FEMA)的工作人員預留500個房間。

而一些酒店繼續正常營業,以幫助保住就業機會,並維持當地長久以來的經濟。

夏威夷州正尋求與Airbnb公司合作,確保向當地人提供出租房屋。

夏威夷州長指,希望Airbnb能夠為失去家園的人,提供免租金三至九個月。

