【全國新聞】當局呼籲市民捐助夏威夷山火災民前 應驗證慈善機構是否合法（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

夏威夷山火導致Maui島上數以千計的人痛失家園，一些團體和志願者正在當地幫助受影響的人，一些市民正尋找慈善機構捐款，為當地救災，不過在捐款之前，驗證慈善機構是否合法很重要。

當自然災害發生時，騙徒也會有機可乘，利用其他人的慷慨來行騙。

聯邦通信委員會官員表示，騙徒可能會使用電話、短信、電郵和郵件行騙，夏威夷當局表示，任何在夏威夷州募捐的慈善機構，都必須在司法部註冊慈善機構的身份，讓民眾可以在夏威夷官方網站上驗證，網址：https://charity.ehawaii.gov/charity/search.html

另外，Charity Navigator和GuideStar這兩個非牟利組織，可以引導市民找到信譽良好的慈善機構。

目前，夏威夷當局為流離失所的當地人，提供500個酒店房間，另外還為聯邦緊急事務管理局（FEMA）的工作人員預留500個房間。

而一些酒店繼續正常營業，以幫助保住就業機會，並維持當地長久以來的經濟。

夏威夷州正尋求與Airbnb公司合作，確保向當地人提供出租房屋。

夏威夷州長指，希望Airbnb能夠為失去家園的人，提供免租金三至九個月。

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