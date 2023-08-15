【灣區新聞】舊金山列治文區有商戶集會 促市府暫停削減停車位計劃（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）列治文區有商人舉行集會，紀念當地小商業因為經濟困難而結業，他們亦要求市府暫停交通局減少該區停車位的計劃，以便改善生意。

集會人士抬著一個棺材，上面印有幾間小商業的名稱，紀念他們因抵受不著壓力而結業。

集會亦有兩個預留給舊金山市長布里德和交通局局長Jeffrey Tumlin的座位，但兩人未有出席。

集會人士提到，一間屹立Geary Boulevard多年的超市，和其他小商業在疫情後倒閉，原因和通脹、收入減少有關，有商戶表示，舊金山交通局的工程亦是其中一個因素。

商戶Sean Kim說：「有些Taraval的老闆，需要關門超過四天，而因為工程，客人根本去不到某些商鋪，這一年有三個停車位被工程所佔，我們因此失去超過16%的收入，這是很嚴重。」

餐廳經理阿龍說：「人流會比較少一點，沒有以前這麼好，還有本身市府各方面的措施，都是不盡人意，所以影響會很大。」

阿龍說，當局不做任何大改動，就是最好的改善。

阿龍說：「不知工程什麼時候會弄好，可能三年、五年，不知道，但如果未來幾年都是這樣，確實對小商業很大影響，人又少，車又更少，就像之前Van Ness Avenue，一有工程基本上不用怎樣過來，或者去其他地方，不來舊金山，其他地方停車又好點，治安、各方面都好點。」

前市參事李麗嫦（Sandra Lee Fewer）說，舊金山水利局（SFPUC）預期在明年進行一項大型的地下管道工程，市民希望交通局可以延遲取消Geary Boulevard由15街至25街停車位的計劃，直至水利局完成工程。

李麗嫦說：「Geary Boulevard就像列治文區的靈魂和心臟，我由1959年就住在這裡，這些小商業一直都服務列治文居民，這條街一直是列治文的生命線。」

她說，除了小商業外，這條街上還有很多教堂、社區和長者中心及醫生，市民非常依賴這條街，而列治文區最多的就是長者，他們很多時只能駕駛到目的地，促請交通局考慮市民訴求。

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