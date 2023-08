【灣區新聞】舊金山列治文區有商戶集會 促市府暫停削減停車位計劃（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)列治文區有商人舉行集會,紀念當地小商業因為經濟困難而結業,他們亦要求市府暫停交通局減少該區停車位的計劃,以便改善生意。

集會人士抬著一個棺材,上面印有幾間小商業的名稱,紀念他們因抵受不著壓力而結業。

集會亦有兩個預留給舊金山市長布里德和交通局局長Jeffrey Tumlin的座位,但兩人未有出席。

集會人士提到,一間屹立Geary Boulevard多年的超市,和其他小商業在疫情後倒閉,原因和通脹、收入減少有關,有商戶表示,舊金山交通局的工程亦是其中一個因素。

商戶Sean Kim說:「有些Taraval的老闆,需要關門超過四天,而因為工程,客人根本去不到某些商鋪,這一年有三個停車位被工程所佔,我們因此失去超過16%的收入,這是很嚴重。」

餐廳經理阿龍說:「人流會比較少一點,沒有以前這麼好,還有本身市府各方面的措施,都是不盡人意,所以影響會很大。」

阿龍說,當局不做任何大改動,就是最好的改善。

阿龍說:「不知工程什麼時候會弄好,可能三年、五年,不知道,但如果未來幾年都是這樣,確實對小商業很大影響,人又少,車又更少,就像之前Van Ness Avenue,一有工程基本上不用怎樣過來,或者去其他地方,不來舊金山,其他地方停車又好點,治安、各方面都好點。」

前市參事李麗嫦(Sandra Lee Fewer)說,舊金山水利局(SFPUC)預期在明年進行一項大型的地下管道工程,市民希望交通局可以延遲取消Geary Boulevard由15街至25街停車位的計劃,直至水利局完成工程。

李麗嫦說:「Geary Boulevard就像列治文區的靈魂和心臟,我由1959年就住在這裡,這些小商業一直都服務列治文居民,這條街一直是列治文的生命線。」

她說,除了小商業外,這條街上還有很多教堂、社區和長者中心及醫生,市民非常依賴這條街,而列治文區最多的就是長者,他們很多時只能駕駛到目的地,促請交通局考慮市民訴求。

