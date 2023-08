【灣區新聞】Alameda縣地檢官Pamela Price被指聘用男友在地檢處工作

【KTSF 毛皓延報導】

有報導指,Alameda縣地檢官Pamela Price聘用了自己的男朋友在地檢處工作,他除了年薪達到六位數,亦曾被指控敲詐勒索,事件甚至引起聯邦調查局的注意。

The Mercury News指出,Price的男朋友Antwon Cloird在Price上任初期,加入Alameda縣地檢處,現職為「高級項目主任」 。

縣府人力資源部表示,他的年薪超過11萬元,但拒絕提供職位細節。

縣府在任人唯親方面因沒設有相關的政策,一直遭受批評,有縣府職員表示,Price沒有主動通報任何利益衝突,而兩人的關係在辦公室內亦眾所周知,是公開的秘密。

根據The Mercury News取得的電郵,2015年任職非牟利組織總監的Cloird,當時被東灣Richmond市長、市府經理和警察局長懷疑他敲詐多間商舖,包括向一間餐廳老闆表示,他可以「促成」餐廳申請酒牌的過程,前提需要付一筆二萬元的費用。

當時聯邦調查局開始調查Cloird在市內的來往,一名聲稱為聯邦調查局線人的律師,在宣誓書聲稱Cloird曾經說過:「你想要在Richmond立足就要付錢」,Cloird最後沒有被起訴。

有退休法官及前獨立警察審計師表示,Price委任男朋友有非常多問題,包括利益衝突、運用裙帶關係和缺乏透明度,形容在政府中沒任何藉口可以合理化這種行為。

事實上,Alameda縣地檢處不是第一次因為這個問題引起爭議,前任地檢官Nancy O’Malley,亦曾經聘請兩名親屬在地檢處工作。

在Price上任不夠兩個月後,她的首席發言人就辭職,他形容Price的另一半在同一個辦公室工作,但同時地檢處就談及如何從過去的錯誤改革,因而令他的信念受到動搖。

地檢處沒有對聘請Cloird或他和Price的關係作出回應。

