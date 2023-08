【KTSF】

根據聯合包裹服務公司(UPS)與工會達成的五年新合約協議,UPS全職司機的年收入,平均可以達到17萬元,從而可以避免上個月發動罷工。

根據新合約,UPS全職司機的平均年收入加福利,會由現時14萬5千元,五年內提高至17萬元,兼職司機的時薪起薪點提高至25.75元,並且可以享有全面的醫療保險和退休福利。

新合約也包含改善工作環境,包括在UPS貨車上有冷氣。

代表全國34萬個UPS司機的Teamster工會,上月底與UPS達成臨時合約協議,需要過半數工會成員投贊成票才能生效,投票持續到本月22日。

