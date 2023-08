【灣區新聞】聖荷西市長馬漢競選承諾增加警力 但進展緩慢（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市長馬漢競選承諾,包括增加警力,不過現在已經上任超過半年,進展相當緩慢。

增加警力是聖荷西市長馬漢從競選以來的目標,不過進展卻十分緩慢。

根據San Jose Spotlight,今年預算撥款290萬元來新增31個警員,並撥款130萬用來招聘及留住老鳥。

截至8月4日,聖荷西警察局共有1,063名宣誓警官,其中包括24名正在接受實地培訓的菜鳥和41名正在警察學院的學生。

警察局今年招收了46名學生,他們將進入警察學院,但即將在9月中旬畢業的警察學院,已經有21%的人退學,明年2月畢業的也只剩26人。

聖荷西警察協會發言人Tom Saggau表示,這個數字令人沮喪但不意外,分析招募工作進展緩慢原因,是多年來反警察言論的現實。

他說警察工會贊成對各種非暴力電話採取替代性響應計劃,這可能有助於招募、保留警察和縮短回應時間,特別是針對暴力犯罪。

他認為除了派警察回應,也應該派臨床醫生、心理健康專家和訓練有素的諮詢師接聽此類電話。

該市去年8月報告稱,警察局的空缺率已從2.56%躍升至9.4%,Saggau說,很多人都很累,很多強制加班,很多警察想多花時間與家人相處,但卻無法實現,留住有經驗的警察,是許多警察局面臨的問題,尤其是物價高的城市,因此應該給警察更多福利,包括房屋頭款或是補助。

市長馬漢在未來幾個月將親自走訪社區大學,來說明警察局招聘。

