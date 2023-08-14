【灣區新聞】舊金山有多輛Cruise無人計程車停在路中央阻塞交通

August 14, 2023 灣區新聞, 新聞
(Twitter / FriscoLive415)

【灣區新聞】

加州公用事業委員會上週四剛批准無人駕駛的計程車公司Waymo和Cruise在舊金山擴大收費營運，但只過了一天，隨著市內大型音樂節Outside Lands帶來大量人流網路用量，北灘區發生了一批無人駕駛的計程車停滯，塞交通的情況。

網上片段可見，北灘區有一批Cruise公司的無人計程車停在路中央，讓兩條街的交通完全癱瘓。

事件發生在上星期五晚間約11點，當地居民Jeffrey Bilbrey表示，這批無人計程車停駛將近15分鐘，如果當時有緊急情況，救護車等應急車輛根本沒有辦法通行，可能導致有人來不及被急救而喪失性命。

Jeffrey在家中向樓下的人大聲叫喊，計程車裏沒有駕駛，因為來自外地的人，不會知道這些是無人計程車，並認為舊金山不需要這種計程車。

而Cruise計程車公司向KPIX電視台解釋，當天舉行的大型活動Outside Lands音樂節，引發大量網路交通，導致無人計程車的無線網路連接出現問題，目前正調查事件中，希望避免類似事件再度發生，向受影響的民眾道歉。

市議員佩斯金表示，已和Cruise公司通過話，該公司回應指，正考慮研發專屬的手機系統。

不過佩斯金指，這個解決方案需要時間建立運作，無法立刻解決問題，而營運中的該公司，正派出更多無人計程車到舊金山街上，佩斯金認為，Cruise應該暫停提供服務，直到能夠確保完善運作，以免造成人命傷亡。

佩斯金指，舊金山市內目前有約600輛Cruise和Waymo的無人計程車，而紀錄顯示，之前已有50宗干擾應急人員的事件。

有目擊者上週四就在社交媒體上上傳了一輛Cruise無人車，在24街和Valencia街擋住消防車的畫面，指該消防車還被迫倒車，讓無人車得以通行。

儘管遭到市府官員的強烈反對，加州公用事業委員會上週四通過讓Waymo及Cruise的無人駕駛計程車擴大營運，是全美第一個城市允許無人駕駛計程車公司收費營運。

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