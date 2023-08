【灣區新聞】舊金山有多輛Cruise無人計程車停在路中央阻塞交通

【灣區新聞】

加州公用事業委員會上週四剛批准無人駕駛的計程車公司Waymo和Cruise在舊金山擴大收費營運,但只過了一天,隨著市內大型音樂節Outside Lands帶來大量人流網路用量,北灘區發生了一批無人駕駛的計程車停滯,塞交通的情況。

網上片段可見,北灘區有一批Cruise公司的無人計程車停在路中央,讓兩條街的交通完全癱瘓。

事件發生在上星期五晚間約11點,當地居民Jeffrey Bilbrey表示,這批無人計程車停駛將近15分鐘,如果當時有緊急情況,救護車等應急車輛根本沒有辦法通行,可能導致有人來不及被急救而喪失性命。

Jeffrey在家中向樓下的人大聲叫喊,計程車裏沒有駕駛,因為來自外地的人,不會知道這些是無人計程車,並認為舊金山不需要這種計程車。

😬 @Cruise self-driving operations had a complete meltdown earlier in North Beach. We overheard on the scanner that all Cruise vehicle agents were tied up at the time (not literally) and so North Beach was going to get a delayed response. But wow, WTF!pic.twitter.com/D89xrSxAdu

— FriscoLive415 (@friscolive415) August 12, 2023