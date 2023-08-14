【灣區新聞】舊金山有多輛Cruise無人計程車停在路中央阻塞交通

【灣區新聞】

加州公用事業委員會上週四剛批准無人駕駛的計程車公司Waymo和Cruise在舊金山擴大收費營運，但只過了一天，隨著市內大型音樂節Outside Lands帶來大量人流網路用量，北灘區發生了一批無人駕駛的計程車停滯，塞交通的情況。

網上片段可見，北灘區有一批Cruise公司的無人計程車停在路中央，讓兩條街的交通完全癱瘓。

事件發生在上星期五晚間約11點，當地居民Jeffrey Bilbrey表示，這批無人計程車停駛將近15分鐘，如果當時有緊急情況，救護車等應急車輛根本沒有辦法通行，可能導致有人來不及被急救而喪失性命。

Jeffrey在家中向樓下的人大聲叫喊，計程車裏沒有駕駛，因為來自外地的人，不會知道這些是無人計程車，並認為舊金山不需要這種計程車。

😬 @Cruise self-driving operations had a complete meltdown earlier in North Beach. We overheard on the scanner that all Cruise vehicle agents were tied up at the time (not literally) and so North Beach was going to get a delayed response. But wow, WTF!pic.twitter.com/D89xrSxAdu — FriscoLive415 (@friscolive415) August 12, 2023

而Cruise計程車公司向KPIX電視台解釋，當天舉行的大型活動Outside Lands音樂節，引發大量網路交通，導致無人計程車的無線網路連接出現問題，目前正調查事件中，希望避免類似事件再度發生，向受影響的民眾道歉。

市議員佩斯金表示，已和Cruise公司通過話，該公司回應指，正考慮研發專屬的手機系統。

不過佩斯金指，這個解決方案需要時間建立運作，無法立刻解決問題，而營運中的該公司，正派出更多無人計程車到舊金山街上，佩斯金認為，Cruise應該暫停提供服務，直到能夠確保完善運作，以免造成人命傷亡。

佩斯金指，舊金山市內目前有約600輛Cruise和Waymo的無人計程車，而紀錄顯示，之前已有50宗干擾應急人員的事件。

有目擊者上週四就在社交媒體上上傳了一輛Cruise無人車，在24街和Valencia街擋住消防車的畫面，指該消防車還被迫倒車，讓無人車得以通行。

儘管遭到市府官員的強烈反對，加州公用事業委員會上週四通過讓Waymo及Cruise的無人駕駛計程車擴大營運，是全美第一個城市允許無人駕駛計程車公司收費營運。

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