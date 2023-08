【灣區新聞】灣區華人社交媒體流傳簽名請願活動 促廢除950元以下犯罪為輕罪的法律（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

最近在灣區華人社區的社交媒體聊天群組,熱烈流傳著有關於推翻加州47號提案的簽名請願活動,也就是希望廢除950元以下犯罪為輕罪的法律,目前已經吸引到近十萬人簽名,不過這項網上簽名請願,對於推翻該法律並沒有實質的作用,該怎麼做才能起到作用?

這項在MoveOn網站上發起的簽名請願活動,目的是呼籲加州州眾議院、州參議院以及州長紐森廢除加州47號提案,已經吸引到九萬七千多人響應簽名。

加州47號提案是加州選民,在2014年11月4日通過的法律,稱為《安全社區和學校法》,將一些非暴力犯罪重新歸類為輕罪,而不是以前的重罪,也就是近年來加州居民討論最多的,對於犯罪金額低於950元者不會被檢控重罪,在一般情況下不須入獄服刑,法案原意是希望減輕監獄負擔,為加州節省開支。

發起這項網上請願的人,是具有20年警察工作經驗的Debbie Rouser,本台嘗試與他聯繫,但就沒有得到回覆。

請願指出,47號提案當初作為安全街道和學校倡議遊說選民支持,結果選民被騙了,47號提案讓大多數犯罪行為變得輕而易舉,即使是職業犯罪者也可以不需入獄,又抨擊該法律導致社區的犯罪活動呈爆炸性增長,例如劫車等暴力犯罪和入室盜竊等財產犯罪,又說警察逮捕了罪犯後,因為涉案金額低於950元,罪犯又很快回到街上繼續犯案。

請願訴求是要求州立法者解決47號提案,以及另一項放寬假釋規定的AB 109法律的影響,並與社區和執法部門合作進行必要的修改。

Fremont華裔市議員邵陽也注意到這個請願簽名活動。

邵陽說:「(那這個簽名到底有沒有效用?)這個簽名只不過是喚醒大家對這個問題的覺醒。」

當初2014年加州選民公投投票通過了47號提案,如果要廢除這項法律,也要依照選舉程序來推動。

邵陽我們如果要對某一個議題,要放在大選的選票上,我們必須要收集所有選民的10%連署,並且經過法律的程序,認證了以後才能夠真正的把,比如說廢除第47號提案的這個選項,放在大選的選票上,現在的話大家在網上簽名,是沒有任何法律效益的。」

邵陽指出,47號法案的影響,加州許多民眾深受其害,但過去曾有兩次跟廢除該法律有關的行動,卻沒有成功。

邵陽說:「在2020年、2022年兩次,都有選票上面的選項是要,部分或是全部推翻第47號提案,可惜都沒有過,為甚麼呢?我是覺得實際上還是有很多大眾被迷惑。」

從過去這兩次投票看來,47號提案通過後,到底治安是否改善或是惡化,選民仍有不同見解,儘管網上簽名熱烈,但目前尚未有組織推動廢除47號提案的簽名連署行動,也就是尚未進入公投程序的第一步。

另一方面,加州眾議員Juan Alanis於今年1月提出AB335法案,建議廢除47號提案,並要求加州的小胡佛委員會向州議會提交零售盜竊案報告,並要求州和地方執法部門,按規定收集並向該委員會提供零售盜竊案的數據,該法案仍在州眾議院委員會審議階段。

