【有線新聞】

賓夕法尼亞州有住宅爆炸,5人死亡。

爆炸把三幢房屋夷為平地,大量瓦礫四散,附近十幾幢房屋受損。

事發於州內第二大城市匹茲堡,一個住宅區周六上午爆炸。

官員表示,救援人員趕到時仍然有人受困瓦礫下,又指爆炸由其中一幢房屋引起,猛烈火勢波及鄰近兩間屋,正調查事故原因。

煤氣公司派人到場,指搜救期間區內煤氣暫停供應。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。