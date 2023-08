【KTSF】

夏威夷茂宜島山火至今造成至少96人死亡,財物損失極為嚴重,估計重建費用超過50億元。

根據太平洋災難中心和聯邦緊急事務管理局(FEMA)的最新評估,重建費用高達55億2千萬元。

評估顯示超過2200個建築物損壞,而2100英畝以上地方被燒毀。

這次大災難山火,最少有96人死亡,是夏威夷1959年成為美國第50個州以來,最多人死亡的事故。

州長Josh Green星期五向媒體表示,預計死者數目會陸續增加,消防員仍在火場撲救和搜救失踪者。

聯邦衛生及民生部部長亦宣布,夏威夷州因為山火影響,進入衛生緊急狀態。

