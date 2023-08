【有線新聞】

台灣的賴清德出訪巴拉圭前過境美國,出席紐約僑宴致辭,強調要促進印太和平穩定。

賴清德說:「台海的和平穩定,不是單純台灣的問題,而是符合全世界各國的全球性議題。當台灣安全,世界就安全。當台海和平,世界就和平。」

賴清德表明台方面對威脅不會退縮,但只要能確保尊嚴和對等,很願意開展兩岸對話合作,謀求印太和平穩定。同時會提升防衛力量,強化經濟安全。

北京前一天批評賴清德是頑固堅持台獨的麻煩制造者,強烈譴責美國執意安排他過境,指控台灣局勢持續緊張是由美台造成。

