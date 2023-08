【KTSF】

全美各州目前正為這個秋季可能出現的三重呼吸道病毒做好準備,包括新冠肺炎、流感,以及RSV呼吸道合胞病毒。

各大連鎖藥局,目前已經開始安排接種流行性感冒,和RSV呼吸道合胞病毒疫苗的預約。

而一款更新版的新冠肺炎疫苗加強針,也可能在下個月底前準備就緒。

這個秋季如果想要預防感染呼吸道病毒,衛生官員的建議是盡早接種疫苗。

