【灣區新聞】調查發現灣區不同地方的房價和走勢可能存在巨大差異（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區是美國房租最貴的地方之一，但在灣區的不同地方，價格和走勢都可能存在巨大差異。

舊金山（三藩市）仍然是全美租屋成本最高的城市之一，舊金山的樓價比附近的San Leandro高出近50%，但舊金山的租金實際上已經遠低於疫情前的水平，並且在過去幾年中保持平穩。

同一方面，奧克蘭（屋崙）也出現類似的趨勢，該地區的租金在2020年下降，此後幾乎沒有上漲的跡象。

但並非所有灣區地方都是如此，Santa Clara和Dublin等城市的租金，遠遠超過了疫情前的水平，甚至超過了舊金山的價格。

以上是根據Apartment List網站得出的數據，該房地產網站指，結合美國人口普查數據、疫情和遠程工作的興起等因素，大大改變了房地產市場，許多灣區的租房人士都搬到其他偏遠的縣或州外，尋找更大或更便宜的住房，這舉動對舊金山的影響尤其嚴重。

相比之下，Santa Clara的租金中位數已升至Apartment List數據中最高的位置，在過去幾年裡，Santa Clara增加了數千名居民，以及增加了住屋供應，但較少人認為該地區可以負擔得起。

去年全國範圍內的租金都相對持平，Apartment List預測，明年租金可能會開始下降，從而可能扭轉部份地區增長的趨勢，房屋貸款利率飆升，也可能會促使一些潛在的買家轉而租房，令租金上漲。

房地產公司Redfin最近一項分析發現，現在灣區的買樓成本是租房成本的兩倍。

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