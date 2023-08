【灣區新聞】調查發現灣區不同地方的房價和走勢可能存在巨大差異（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區是美國房租最貴的地方之一,但在灣區的不同地方,價格和走勢都可能存在巨大差異。

舊金山(三藩市)仍然是全美租屋成本最高的城市之一,舊金山的樓價比附近的San Leandro高出近50%,但舊金山的租金實際上已經遠低於疫情前的水平,並且在過去幾年中保持平穩。

同一方面,奧克蘭(屋崙)也出現類似的趨勢,該地區的租金在2020年下降,此後幾乎沒有上漲的跡象。

但並非所有灣區地方都是如此,Santa Clara和Dublin等城市的租金,遠遠超過了疫情前的水平,甚至超過了舊金山的價格。

以上是根據Apartment List網站得出的數據,該房地產網站指,結合美國人口普查數據、疫情和遠程工作的興起等因素,大大改變了房地產市場,許多灣區的租房人士都搬到其他偏遠的縣或州外,尋找更大或更便宜的住房,這舉動對舊金山的影響尤其嚴重。

相比之下,Santa Clara的租金中位數已升至Apartment List數據中最高的位置,在過去幾年裡,Santa Clara增加了數千名居民,以及增加了住屋供應,但較少人認為該地區可以負擔得起。

去年全國範圍內的租金都相對持平,Apartment List預測,明年租金可能會開始下降,從而可能扭轉部份地區增長的趨勢,房屋貸款利率飆升,也可能會促使一些潛在的買家轉而租房,令租金上漲。

房地產公司Redfin最近一項分析發現,現在灣區的買樓成本是租房成本的兩倍。

