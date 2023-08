【國際新聞】澳洲籍華裔記者成蕾在中國被扣押三年首度發布公開信（視頻）

【KTSF】

三年前在中國因涉嫌「向海外提供國家機密」被捕入獄的澳洲籍華裔記者成蕾首度發布公開信,描述獄中的惡劣條件,以及對家人的思念。

澳洲籍華裔記者成蕾,在中國被捕入獄的三週年之際,在一封「寫給2500萬人的情書」中,向澳洲公眾表達她對家鄉生活的思念。

她在信中提到,非常想念澳洲的大自然,包括叢林步道、溪流、星空等,自己在被捕後就沒有看過任何一棵樹,在她自己的監牢裡,一年只被允許普曬在陽光下10個小時。

成蕾男朋友Nick Coyle說:「美麗的陽光、樹林、鳥兒、在外運動的人等事物,讓你很難不感到有點罪惡,因為我與觀眾們能享受這些自由,成蕾正經歷的是很艱難的。」

Coyle感謝各界在成蕾發布公開信後排山倒海的關心,他說這三年來對成蕾最艱難的,是與她兩個小孩分離,她的大女兒在母親入獄期間,已經從國中畢業上高中,小兒子也快要讀高中了。

成蕾現年48歲,她在10歲時就與家人從中國移居澳洲,她在被捕前任職於中國國營英文電視台《中國環球電視網CGTN》,她在2020年8月13日忽然被中國國安人員帶走,被控「向境外非法提供國家機密」,並在去年3月有一場閉門審訊,但遲遲還沒有審判結果,當局至今也未指明所謂「國家機密」涉及什麼樣的資訊。

她持續被關押在中國國家安全部的監獄中,只能透過與澳洲領事官員每個月30分鐘的探望時間,傳達並接收資訊。

澳洲總理Anthony Albanese接受媒體訪問時表示,成蕾的案件應盡快解決。

Albanese說:「成蕾現在已經被關押了三年了,這個問題應該得到解決,這個問題的解方應該是成蕾不再像她現在這樣被關押。」

澳洲總理也透露,有收到中國的邀請,也預計在未來訪華,但強調除了討論經濟議題之外,也會提及成蕾一事,並全力維護澳洲公民的利益。

有媒體就問澳洲總理是否會將成蕾的釋放列為訪華的先決條件。

Albanese說:「不,我剛才已說得很清楚了,正如我長期以來一直強調,訪問、接觸和對話,不應該是交易性的,訪問和對話本身就是建設性的,在有分歧的國家之間可能發生,最糟糕的是他們停止對話。」

他也鼓勵中美盡快恢復談話。

中澳兩國的關係,在2020年疫情期間,澳洲時任總理莫里森敦促世界衛生組織清查COVID-19的來源而因此生變,阿爾巴尼塞在去年上任後,試圖修復兩國關係,去年11月的G20高峰會,與習近平會面,被視為關係破冰。

成蕾釋放與否,將如何考驗中澳關係成為焦點,但成蕾的男朋友Coyle希望,這宗案件與政治切割,盼成蕾早日回到心心念念的澳洲土地上。

