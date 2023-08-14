【國際新聞】澳洲籍華裔記者成蕾在中國被扣押三年首度發布公開信（視頻）

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三年前在中國因涉嫌「向海外提供國家機密」被捕入獄的澳洲籍華裔記者成蕾首度發布公開信，描述獄中的惡劣條件，以及對家人的思念。

澳洲籍華裔記者成蕾，在中國被捕入獄的三週年之際，在一封「寫給2500萬人的情書」中，向澳洲公眾表達她對家鄉生活的思念。

她在信中提到，非常想念澳洲的大自然，包括叢林步道、溪流、星空等，自己在被捕後就沒有看過任何一棵樹，在她自己的監牢裡，一年只被允許普曬在陽光下10個小時。

成蕾男朋友Nick Coyle說：「美麗的陽光、樹林、鳥兒、在外運動的人等事物，讓你很難不感到有點罪惡，因為我與觀眾們能享受這些自由，成蕾正經歷的是很艱難的。」

Coyle感謝各界在成蕾發布公開信後排山倒海的關心，他說這三年來對成蕾最艱難的，是與她兩個小孩分離，她的大女兒在母親入獄期間，已經從國中畢業上高中，小兒子也快要讀高中了。

成蕾現年48歲，她在10歲時就與家人從中國移居澳洲，她在被捕前任職於中國國營英文電視台《中國環球電視網CGTN》，她在2020年8月13日忽然被中國國安人員帶走，被控「向境外非法提供國家機密」，並在去年3月有一場閉門審訊，但遲遲還沒有審判結果，當局至今也未指明所謂「國家機密」涉及什麼樣的資訊。

她持續被關押在中國國家安全部的監獄中，只能透過與澳洲領事官員每個月30分鐘的探望時間，傳達並接收資訊。

澳洲總理Anthony Albanese接受媒體訪問時表示，成蕾的案件應盡快解決。

Albanese說：「成蕾現在已經被關押了三年了，這個問題應該得到解決，這個問題的解方應該是成蕾不再像她現在這樣被關押。」

澳洲總理也透露，有收到中國的邀請，也預計在未來訪華，但強調除了討論經濟議題之外，也會提及成蕾一事，並全力維護澳洲公民的利益。

有媒體就問澳洲總理是否會將成蕾的釋放列為訪華的先決條件。

Albanese說：「不，我剛才已說得很清楚了，正如我長期以來一直強調，訪問、接觸和對話，不應該是交易性的，訪問和對話本身就是建設性的，在有分歧的國家之間可能發生，最糟糕的是他們停止對話。」

他也鼓勵中美盡快恢復談話。

中澳兩國的關係，在2020年疫情期間，澳洲時任總理莫里森敦促世界衛生組織清查COVID-19的來源而因此生變，阿爾巴尼塞在去年上任後，試圖修復兩國關係，去年11月的G20高峰會，與習近平會面，被視為關係破冰。

成蕾釋放與否，將如何考驗中澳關係成為焦點，但成蕾的男朋友Coyle希望，這宗案件與政治切割，盼成蕾早日回到心心念念的澳洲土地上。

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