影評：年長人士和外星人的交涉《小鎮幽浮》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個幽浮UFO墜落地球。出來的外星人,如何感動三個年長人士的生活 ?

賓州一個小鎮,年長男子Milton 出席鎮議會。公眾發言時,提出要修改小鎮口號,和在一個路段建行人過道。但是每個星期出席會議,都提出同樣的建議,顯示初期阿爾茨海默病的症狀。Milton 的女兒也為獨住的他操心。一天,一個幽浮在他的後院墜落,破壞了他的花園。他在鎮議會中提出,所有人也不理會他的說話。

幽浮出來的外星人不會言語,Milton 也單純的照顧他。但是小鎮中的另外兩個年長女子,Sandy 和Joyce,擔心Milton 的健康。到他的家探訪的時候,才發現Milton 所說的都是事實。三人也接受了Jules,並找到幫他維修幽浮的方法。與此同時,外星人Jules 也在他們面對年長人士碰到的危險中,幫了他們。

這是導演Marc Turtletaub 的第二部作品。雖然會令人聯想到多年前的《E.T.》和同樣講述年長人士和外星人接觸的《Cocoon》,但相對來說,劇情沒有多大的起伏。突顯的是人們後期人生中,生活和精神上的孤立。

戲中三位主角,特別是奧斯卡影帝Ben Kingsley,更是在詮釋人物的工作上細膩的帶出年長人士經常會面對的無助與無奈。除了同輩,很難得到其他人的理解。

戲中三個主要人物,毫無質問的接受外星人,也突顯他們對事物的理論,回到單純。這或許也提醒大家,一個更加簡單的處世態度。

《小鎮幽浮 Jules》這部小品科幻片,讓人們發出會心一笑。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區多處戲院上映。

電影網頁:https://www.julesmovie.com/

