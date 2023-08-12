Makerville首部原創電影《命案》Mad Fate ，在8月11日在北美各大戲院上映，電影由香港影帝林家棟，以及男子組合MIRROR 隊長Lokman楊樂文領銜主演

電影由杜琪峯監製、鄭保瑞導演，以及游乃海編劇

故事講述，由林家棟飾演的命理大師 ，一心幫助鳳姐化解死刧，因最後仍然無法阻止她被殘殺的命運，命理大師看着屍體，悲痛莫名時，正撞到送錯外賣的茶餐廳少主踏着鮮血，興奮莫名

並挑起了少主與生俱來的殺戮衝動，二人被命運牽連巧合遇上，大師算出少主將會，因殺人而犯牢獄之災，少東害怕再犯錯，求大師幫忙改命

對於電影即將在美加上映，林家棟同Lokman都有所期待

林家棟：「我就當然希望多一些觀眾看，以及華人以外，即非華人都可以能夠對東方人，對命理的好奇,探索，多一些了解和好奇。」

Lokman楊樂文：「電影去到那麼遠的地方上映，當然是十分高興，希望大家可以感受到，導演和台前幕後，帶給大家的訊息，希望大家看得明白。」

林家棟表示這部電影令，他有機會和新晉演員合作，他表示憶起十數年前，自己參演電影時候

林家棟：「其實我自己覺得，今次感覺是特別強烈，特別又是銀河映像這個牌頭，我自己感覺好像看回自己當日第一次，和銀河映像合作的自己

即時那種戰戰兢兢的心情，還是那種比較青澀的狀態下，當時我如何跟前輩合作。

但銀河映像有一個很良好的氣氛，就是不理會你是新還是舊，必須以劇本和導演的執行和宗旨為中心，所以就不會想太多，但就有一個群體做事的感覺。」

而Lokman先前都有拍過電影，但產量較少，只有《狂舞派》和《狂舞派3》，和以往的作品主題比較輕鬆，但今次難度在於要飾演一個殺人狂。拍攝時，精神要高度緊張

他又坦言和影帝合作有一定的壓力，他笑言自己在片場是一個小孩，需要很多人的帶領

另一方面，他亦會細心聆聽，從而讓自己吸收，不斷進步

Lokman楊樂文：「難度高呀，所以一開始十分緊張，因為當我接這個角色到開拍的時候，相隔好短時間，都沒有好多時間，可以讓自己準備，所以就更加緊張

因為可能沒有太多支持在自己上，以及那麼大的製作，你一定一步一驚心的，所以幸好的，最後身邊人慢慢去開解我，慢慢催眠我，慢慢將我所有包袱拿走

我就自己慢慢可以調節，可以投入去角色，投入去對手，投入到場景。」

電影當中有很多的情節，包含風水命理，他們兩人都表示輕微相信，但始終相信命運需要靠自己去解決，而兩位對未來港產片都有一定期望

林家棟：「我覺得豐富的，因為近年大家可看到的，由2022年開始到現在，有許多不同類型的題材出現，先不要談論票房，但在新主題上、新角度上，是豐富了現時的觀眾

過去多年我們拍許多的大電影時，題材比較單一和沉悶，觀眾會這樣認為，現在線上多了許多不同類型電影，大家可以比較,那我們是否繼續單一類型題材下去呢? 答案是不可以

近十年八載，之前培養了許多新導演和演員，他們現在差不多出來，那就有個新景象，將來我認為港產片是可以繼續發展。」

《命案》在灣區8/11號上映

林家棟Lokman完整版訪問

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