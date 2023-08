【KTSF 張麗月報導】

當前的通脹,已經加重家庭的財政負擔,有數據顯示,一般家庭每個月的支出,比兩年前多出起碼700元。

風險管理公司穆迪指出,通脹已經侵蝕家庭的財政預算,一個普通家庭在7月份的開支,比兩年前平均要多支出709元,反映出雖然近月來物價升幅已經明顯冷卻下來,但通脹對消費者財政已經帶來衝擊。

數據顯示,家庭大部份增加的開支,都是花費在房屋成本上漲方面,而在雜貨店的支出也增加,以及在買車、維修汽車和購買汽車保險,以及娛樂服務等領域也要支出更多。

穆迪又說,在過去兩年,雖然薪金有增長,但追不上生活指數,實質的收入經過通脹調整後,仍然停留在2019年底的水平。

好消息就是,薪金終於開始超越通脹,消費物價的漲幅已經明顯放緩,許多投資者正期望加息週期可以結束。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。