【財經新聞】美國7月份消費物價指數上升3.2% 整體通脹仍過高

August 11, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

美國最新數據顯示，7月份消費物價指數（CPI）上升3.2%，雖然略為低過市場預期的升幅，但就比6月份有上升，而整體的通脹仍然明顯高過，聯儲局定下2%目標。

勞工部週四發表的數據指出，消費物價指數按年度計算，7月份上升3.2%，略為低過預期，但就高過6月份3%的升幅。

如果扣除食品和能源項目後的核心CPI指數仍然高企在4.7%，明顯高過聯儲局2%的通脹目標。

7月份核心CPI指數裡面，佔最大部份的是租金成本，顯示租金持續上升，其次是汽車保險也繼續升，按月上升2%。

在7月份價格略為回軟下跌的包括機票、二手車和貨車的價格，能源指數過去一年也跌了12.5%。

不過令人關注的是，食品價格指數仍然上升，比一年前上升4.9%，按月就上升0.2%，但雞蛋價格就顯著回落，在過去幾個月，雞蛋價錢繼續下跌。

週四發表的CPI數據，連同聯儲局主席包維爾形容，目前勞工市場「非常緊張」，反映出聯儲局今年較後時間仍會繼續加息，但市場現時廣泛預料，聯儲局在9月中開會議息時，約有九成機會可能會保持利率不變，也有分析預期，在今年底之前，有機會再加息起碼一次。

聯儲局在今年內還會召開三次議息會議。

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