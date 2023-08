【財經新聞】美國7月份消費物價指數上升3.2% 整體通脹仍過高

【KTSF 張麗月報導】

美國最新數據顯示,7月份消費物價指數(CPI)上升3.2%,雖然略為低過市場預期的升幅,但就比6月份有上升,而整體的通脹仍然明顯高過,聯儲局定下2%目標。

勞工部週四發表的數據指出,消費物價指數按年度計算,7月份上升3.2%,略為低過預期,但就高過6月份3%的升幅。

如果扣除食品和能源項目後的核心CPI指數仍然高企在4.7%,明顯高過聯儲局2%的通脹目標。

7月份核心CPI指數裡面,佔最大部份的是租金成本,顯示租金持續上升,其次是汽車保險也繼續升,按月上升2%。

在7月份價格略為回軟下跌的包括機票、二手車和貨車的價格,能源指數過去一年也跌了12.5%。

不過令人關注的是,食品價格指數仍然上升,比一年前上升4.9%,按月就上升0.2%,但雞蛋價格就顯著回落,在過去幾個月,雞蛋價錢繼續下跌。

週四發表的CPI數據,連同聯儲局主席包維爾形容,目前勞工市場「非常緊張」,反映出聯儲局今年較後時間仍會繼續加息,但市場現時廣泛預料,聯儲局在9月中開會議息時,約有九成機會可能會保持利率不變,也有分析預期,在今年底之前,有機會再加息起碼一次。

聯儲局在今年內還會召開三次議息會議。

