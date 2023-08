【KTSF 張擎鳳報導】

Target回收200萬支Threshold Glass Jar蠟燭,因有報告指這個牌子的玻璃罐蠟燭在使用過程中破裂。

此次召回多種香味的Threshold玻璃瓶蠟燭,尺寸分別有5.5和20安士,它們於2月2020年至7月2023年期間,在Target門店和Target.com出售。

Target表示,他們已收到19份關於蠟燭罐破裂的報告,目前有一人因此而受傷。

Target網站上有發布關於受影響蠟燭的具體列表,消費者可以檢查罐子底部的商品編號,以確定是否屬於召回的產品,如屬召回,民眾可以將蠟燭退回Target店,以獲得全額退款,或聯繫Target以獲取退貨標,以便將有關產品寄回。

