【灣區新聞】賴清德將過境舊金山會僑胞 灣區綠營支持者高度期待（視頻）

台灣副總統兼民進黨主席、同時也是民進黨總統參選人賴清德,下週三將過境舊金山,灣區的綠營支持者表示高度期待,屆時賴清德也將出席大型僑宴,與僑胞面對面交流。

賴清德下週三過境舊金山的行程,在嚴密保安的前提下,低調但緊湊地完成相關安排。

北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦說:「這次賴副總統的過境,你可以看出來,這幾年台美關係在雙方共同努力之下,更加的堅實、穩固並有高度的互信,所以美國展現對台灣堅若磐石的支持,這都是台美夥伴關係上的一個進展,再來就是美國政府是很信任與尊重台灣的國家元首與副元首,打破了所謂的疑美論,或者是疑賴論之說。」

對於賴清德的來訪,灣區綠營支持者都非常期待,其中南灣台灣同鄉會和南灣僑團已經包好巴士,16號當天將載著支持者前往賴清德下榻的酒店歡迎他的到來,另外還會出席歡迎賴清德的大型僑宴。

舊金山灣區信賴台灣後援會共同召集人周信結說:「我們這裡面的南灣的僑團,也大部分都有收到邀請,所以我們那一台巴士還會自己開車到晚宴的地方,同樣去參加這個全民的公宴,來歡迎賴副總統。」

儘管僑宴的安排極度低調,駐舊金山台北經文處以及僑教中心都三緘其口,但根據本台掌握的消息,這場僑宴將在鄰近機場的酒店舉辦,預計有七百人出席,包括賴清德訪問團一行,僑務榮譽職人員、僑領,以及與台灣友好的各大社團代表,均已受邀並完成登記作業。

去年1月賴清德過境時,由於正值疫情期間,沒有舉辦僑宴,而是以視訊方式與少數僑領座談,這次終於有機會面對面與僑胞交流,聽到海外的聲音。

張正邦說:「當然最重要希望將來換他帶領台灣,繼續與全球民主國家建立夥伴關係,尋求與盟友間更進一步的合作與交流。」

周信結說:「在現在民主跟共產黨的對立之下,選邊然後維持自己的主權,跟世界民主國家合作是非常重要,才能夠保衛台灣的民主生活制度,我們在這邊完全支持跟全力協助他。」

賴清德選前到美國,原本應是絕佳的競選造勢機會,但基於他有副總統和總統參選人雙重身份,美台雙方都有默契,保持低調而節制,不希望有任何意外情況發生。

