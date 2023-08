【加州新聞】太浩湖近日溺水事件頻生 當局警告民眾要小心

【KTSF 張擎鳳報導】

最近太浩湖溺水和險些溺水事件激增,因此加州當局發出警告,提醒民眾要小心。

這是北太浩湖消防部門最近一次執行的水上救援行動,有人差點溺水,他們及時趕到。

北太浩湖消防部門局長Ryan Sommers說:「這是我們在湖上忙碌的一年,比過去幾年更忙。」

北太浩湖消防局長表示,成群結隊的民眾,前往湖邊避暑並查看高水位,但許多人低估了水的低溫。

Sommers說:「民眾來此還以為能耐冷水,不會有事發生,然後他們潛入水,即使外面很溫暖,氣溫也很溫暖,我相信昨天水溫是64到67度,跳進水時真的太冷了。」

這導致了對消防部門接到多個求救電話,最近一次的救援算是幸運的一次。

Sommers說:「災難性的溺水事件,今年夏天我們地區就發生了四宗,這數字很高,已發生過3至4次,所謂的淹沒或接近溺水的事件。」

另一個重要的因素是要看人在水中還是在船上。

Sommers說:「你若飲酒或有其他類型的娛樂項目,這確實有助於你的循環系統,在水中時保持體溫。」

所以他懇求民眾測試水溫。不要單獨游泳,做好準備。

Sommers:「即使你自認是最優秀的泳手,在進入太浩湖時都要穿戴浮水裝置,它會救你的命。」

