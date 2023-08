【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)Stonestown購物中心日前有一班匪徒在光天化日下打劫一間商店。

舊金山Stonestown購物中心的一間售賣太陽眼鏡的店舖,在週二下午遭遇匪徒搶劫,記者週四去到現場,發現店舖設有伸縮帶,如有顧客需要進內,必須得到店員同意才可。

店舖的保安透露,週二有5男2女共7人犯案,他指當時許多市民看到搶劫事件後,都立即離開商場,而那些匪徒跑得很快,迅速離開現場。

最後商場以私人原因為由,不讓本台拍攝,商場的保安甚至尾隨記者到停車場,直至記者離開。

涉案的商舖的保安說已經報警,本台向警方查問,警方表示沒有本案的記錄。

