【灣區新聞】舊金山警方逮捕涉嫌毒品交易男子 繳獲毒品、現金和槍支

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山街頭毒品氾濫問題近期受到高度關切與擔憂,舊金山警方週五宣布,逮捕一名涉嫌毒品交易的男子,並繳獲毒品、現金和槍支。

舊金山警方破獲這起毒品案例,主要歸功於藥物市場機構協調中心(DMACC,Drug Market Agency Coordination Center),在舊金山田德隆區持續打擊毒品和危險藥物所做的努力,導致警方對涉嫌在舊金山從事毒品交易的一名25歲奧克蘭男子Marcos Carcamo展開調查。

根據警方發布的資料,調查人員8月9日在Eddy Street 900號街區找到他,並當場逮捕他,在他身上發現到超過一百克的可疑毒品,以及數百美元。

警方之後又持搜索令對他的車輛,以及他位於奧克蘭72nd Avenue的住處搜查,結果找到更多的毒品,包括2,168克芬太尼,158克可卡因,72克安非他命,30克海洛因,以及2克的可卡因鹽。

警方還發現一支上膛的鬼槍,以及超過58,000元現金。

Carcamo目前被關押在舊金山縣監獄,被控多項毒品罪名,包括持有和銷售芬太尼、可卡因鹼,以及安非他命等。

案件仍在調查中,有消息的民眾可致電警方(415) 575-4444。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。