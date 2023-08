【灣區新聞】奧克蘭金屬回收場大火已撲滅 當局續調查事故

【KTSF 張擎鳳報導】

東灣奧克蘭(屋崙)Radius Recycling金屬回收場的大火已經撲滅,但消防局提醒民眾仍然要小心大火造成的濃煙。

著火的地方是位於奧克蘭港附近的Radius Recycling金屬回收場,以前叫做Schnitzer Steel回收場。

東灣奧克蘭消防員說,經過一晚的努力,大火幾乎已經熄滅了,而起火原因應該是回收場內的一處金屬堆著火了。

昨晚消防員需要動用大型機器來移走金屬,以便找到大火的源頭,與此同時,附近的城市亦出動了多部救火船幫忙救火。

一個家庭就和大家分享他們週三乘坐渡輪時,見到大火剛剛開始燃燒的情景。

Alexis Fradkin-Connelly說:「我們在回程渡輪上,並沒留意到那火災,直到渡輪宣布外面的人都必須回到室內才知,火勢不斷擴大,當我們停留在奧克蘭那一站時,火勢仍在繼續擴大。」

週三晚灣區空氣質素管理發出警示持續到週四下午,任何聞到煙味的人,都應該呆在室內並關上窗戶,早上現場還傳來多聲巨響,消防部門表示他們正在調查此事,暫時未知道確切的爆炸原因。

