【灣區新聞】奧克蘭金屬回收場大火已撲滅 當局續調查事故

【KTSF 張擎鳳報導】

東灣奧克蘭（屋崙）Radius Recycling金屬回收場的大火已經撲滅，但消防局提醒民眾仍然要小心大火造成的濃煙。

著火的地方是位於奧克蘭港附近的Radius Recycling金屬回收場，以前叫做Schnitzer Steel回收場。

東灣奧克蘭消防員說，經過一晚的努力，大火幾乎已經熄滅了，而起火原因應該是回收場內的一處金屬堆著火了。

昨晚消防員需要動用大型機器來移走金屬，以便找到大火的源頭，與此同時，附近的城市亦出動了多部救火船幫忙救火。

一個家庭就和大家分享他們週三乘坐渡輪時，見到大火剛剛開始燃燒的情景。

Alexis Fradkin-Connelly說：「我們在回程渡輪上，並沒留意到那火災，直到渡輪宣布外面的人都必須回到室內才知，火勢不斷擴大，當我們停留在奧克蘭那一站時，火勢仍在繼續擴大。」

週三晚灣區空氣質素管理發出警示持續到週四下午，任何聞到煙味的人，都應該呆在室內並關上窗戶，早上現場還傳來多聲巨響，消防部門表示他們正在調查此事，暫時未知道確切的爆炸原因。

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