【灣區新聞】Outside Lands音樂節一連三天舉行 舊金山有特別交通安排（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

週五開始,在舊金山金門公園舉行一連三天的Outside Lands音樂節,主辦當局估計會有22.5萬人出席,舊金山交通局提醒民眾,本週末將會出現的交通問題。

今年的Outside Lands音樂節將從11日開始到13日,週五、週六的節目時間是中午到晚上10點,星期天則是中午至晚上9點35分。

舊金山公車局預計,輕軌列車線N Judah,還有5、5R、7、18、28、29和44的巴士路線,將會受到大量乘客的影響。

當局表示,三天音樂節的下午2點至晚上11點半,將會增加巴士服務,公車局Muni也會特別設立5X號巴士穿梭音樂節場地和Civic Center地鐵站,乘客需要安排更多的時間搭車。

當局也預料,靠近金門公園一帶的交通將會擁擠,交通局也呼籲民眾提前買車票,或使用路路通卡。

交通局會在一些地方設立臨時計程車等候站:Fulton街從24 Avenue到25 Avenue之間的地方;Fulton街從28 Avenue到29 Avenue之間的地方;Fulton街從33 Avenue到34 Avenue之間的地方;還有Irving街從26 Avenue到27 Avenue之間的地方。

現場將會有受監控的腳踏車停放處。

