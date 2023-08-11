【灣區新聞】Outside Lands音樂節一連三天舉行 舊金山有特別交通安排（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

週五開始，在舊金山金門公園舉行一連三天的Outside Lands音樂節，主辦當局估計會有22.5萬人出席，舊金山交通局提醒民眾，本週末將會出現的交通問題。

今年的Outside Lands音樂節將從11日開始到13日，週五、週六的節目時間是中午到晚上10點，星期天則是中午至晚上9點35分。

舊金山公車局預計，輕軌列車線N Judah，還有5、5R、7、18、28、29和44的巴士路線，將會受到大量乘客的影響。

當局表示，三天音樂節的下午2點至晚上11點半，將會增加巴士服務，公車局Muni也會特別設立5X號巴士穿梭音樂節場地和Civic Center地鐵站，乘客需要安排更多的時間搭車。

當局也預料，靠近金門公園一帶的交通將會擁擠，交通局也呼籲民眾提前買車票，或使用路路通卡。

交通局會在一些地方設立臨時計程車等候站：Fulton街從24 Avenue到25 Avenue之間的地方；Fulton街從28 Avenue到29 Avenue之間的地方；Fulton街從33 Avenue到34 Avenue之間的地方；還有Irving街從26 Avenue到27 Avenue之間的地方。

現場將會有受監控的腳踏車停放處。

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